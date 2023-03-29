Около $1,45 миллиарда будет потрачено на улучшение производства артиллерийских снарядов, более миллиона которых отправлено в Украину.

США удвоят ежемесячное производство 155-мм артиллерийских снарядов до 24 тысяч до конца года и увеличат его в шесть раз в течение пяти лет.

Об этом заявил замглавы Пентагона по вопросам сухопутных войск Гейб Камарилло, пишет издание Defense One. По его словам, Пентагон потратит около $1,45 млрд на модернизацию производственных мощностей снарядов калибра 155 мм, чтобы поддержать обороноспособность Украины и пополнить запасы армии США.

Камарилло добавил, что армия также наращивает производство противотанковых ракет Javelin и управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS). В частности, производство Javelin вырастет более чем вдвое - до 330 в месяц, а производство пусковых установок удвоится до 41 в месяц.

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По его словам, установка новых производственных линий, закупка оборудования и обеспечение их рабочей силой будут стоить $349 млн.

По словам Камарилло, армия США также увеличит ежемесячное производство ракет GMLRS с 566 единиц до 1110 к 2026 году. Ракета для РСЗО дальностью более 70 километров использовалась для ударов по российским войскам с момента прибытия в Украину в ноябре прошлого года.

В целом, в этом году США инвестируют более $2 миллиардов в объекты, используемые для производства оружия и боеприпасов. Камарилло сказал, что Конгресс определил и профинансировал проекты в "быстрые сроки". Средства являются частью 15-летнего плана стоимостью $18 миллиардов по модернизации государственных предприятий по производству оружия и боеприпасов.

Как отмечает DefenseOne, пока непонятно, сможет ли увеличение производства удовлетворить потребности Украины и собственные потребности США. Согласно исследованию Марка Канчиана, старшего советника Центра стратегических и международных исследований, США уже направили в Украину 1074000 единиц 155-мм снаряда, расход которых составляет 143 тысячи штук в месяц.

По словам Камарилло и Дуга Буша, помощника главы Пентагона по закупкам, логистике и технологиям, даже при запланированном финансировании остаются некоторые жесткие ограничения на производство в США. Буш сказал, что нехватка станков сдерживает производство боеприпасов. "Это машины размером со здание. Вы не купите его где-нибудь на парковке", - сказал Буш.

Производство оружия - что известно

Напомним, в ноябре прошлого года издание WSJ сообщило, что западные компании увеличивают производство оружия. В частности, Lockheed Martin удваивает производство противотанковых ракет Javelin, которые она производит совместно с Raytheon, а также на 60% увеличивает производство ракетных установок Himars и ракет GMLRS.

В январе этого года The New York Times в своей статье писала, что США планируют в шесть раз увеличить объемы производства 155-миллиметровых снарядов, которые сейчас необходимы Украине. Их производство нарастят до 90 тысяч в месяц в течение двух лет. Таких планов собираются достичь за счет расширения мощности существующих заводов, а также привлечения новых производителей.

А в марте NYT писал, что масштабные поставки оружия в Украину выявили проблему недостаточных производственных мощностей американского военно-промышленного комплекса. Поскольку после холодной войны США, как и Европа, слишком увлеклись игрой в сокращение военных расходов. Сейчас Пентагон пытается решить проблему недостаточных объемов производства на фоне поставок оружия Украине и подготовки к вероятному конфликту с Китаем.

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