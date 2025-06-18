Саммит в Канаде подчеркнул, что между лидерами существуют фундаментальные разногласия в ключевых вопросах.

Саммит "Группы семи"(G7), который проходил на живописном горном курорте в Альберте, неожиданно превратился в испытание для единства ведущих западных демократий. Причиной стало поведение президента США Дональда Трампа, чье решение о досрочном отъезде и разногласия с другими лидерами поставили под сомнение саму цель форума, пишет Bloomberg.

Во время непринужденного вечера в баре отеля, где собрались лидеры Великобритании, Германии, Италии, Италии, Франции и Канады, обсуждались важные вопросы - в частности обострение на Ближнем Востоке. Однако приезд Трампа внес хаос в запланированные переговоры, оставив лидеров G7 гадать об истинных намерениях американского президента.

"С приходом Трампа способность G7 достигать общей цели серьезно ослабла", - отметил Мэтью Гудман, бывший помощник президента Обамы.

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Показательным стал отъезд Трампа еще до завершения саммита - президент заявил, что имеет "более важные дела", одновременно вступив в словесную перепалку с Эммануэлем Макроном из-за вопроса прекращения огня между Израилем и Ираном. При этом заявления США размыли окончательную позицию G7 по конфликту, исключив призывы к сдержанности.

Проблемы проявились и в экономической плоскости. Трамп сорвал ряд торговых переговоров, а предложение о возвращении России или даже привлечении Китая в состав G7 вызвало настороженность со стороны европейских партнеров.

После того как Трамп досрочно покинул Канаду, другие лидеры G7 продолжили работу без него, согласовав совместные заявления по вопросам искусственного интеллекта, изменения климата и иммиграции. Это стало символическим моментом - альянс вынужден переосмысливать свое будущее в условиях непредсказуемости со стороны США.

"Лидеры начали понимать, что должны действовать самостоятельно, без гарантированной поддержки Вашингтона", - отметил Дуг Редикер, бывший представитель США в МВФ.

Хотя Трамп оставил после себя ряд открытых вопросов, саммит подтвердил готовность остальных G7 искать новые подходы к решению глобальных вызовов - без зависимости от одного лидера.

Саммит G7 в Канаде - итоги

Как сообщал УНИАН, саммит G7 в Кананаскисе, Канада, показал глубокие разногласия между лидерами, прежде всего из-за действий президента США Дональда Трампа. Встреча завершилась без общего итогового коммюнике - вместо этого шесть стран обнародовали шесть отдельных заявлений по таким вопросам, как искусственный интеллект, лесные пожары, миграция, критические минералы, Израиль-Иран и квантовые технологии.

США заблокировали более решительное заявление по войне в Украине и отказались поддержать дополнительную военную помощь. Зато Канада объявила о поддержке Киева на 2 миллиарда канадских долларов.

Трамп ранее покинул саммит, объяснив это необходимостью возвращения в Вашингтон из-за кризиса на Ближнем Востоке. Его отъезд сделал невозможным встречи с лидерами Мексики, Индии и Бразилии.

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