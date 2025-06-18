Опытный путешественник Саймон Колдер раскритиковал систему доступа к платформам на вокзалах Майорки.

Обычно поезда в Европе считаются одним из самых комфортных и доступных спопосбов передвижения на общественном транспорте.

Однако британский тревел-журналист и опытный путешественник Саймон Колдер в своей авторской колонке для The Independent поделился печальным опытом поездки на поезде на популярном туристическом острове Майорка (Испания).

Бывалый турист признал, что общественный транспорт в разных странах имеет свои особенности, однако в целом "разгадать" их вполне реально: где-то билет нужно покупать заранее, где-то нужно платить водителю при посадки, где-то оплата проводится только наличными, а где-то только картой. Однако именно на Майорке он почувствовал себя так, будто попал "в кафкианскую ловушку, придуманную в остальном превосходной сетью общественного транспорта".

Видео дня

"Железнодорожная линия, идущая на север от Пальмы за последние годы значительно улучшилась. Теперь это метро с умными поездами с кондиционерами, которые ходят каждые 10 минут. Но в отличие от любой другой подобной системы, которую я видел, каждая платформа является самостоятельным объектом. На платформу можно попасть только через автоматические ворота, и – как я обнаружил к своему неудовольствию – вы не можете перейти с одной платформы на другую, не выйдя из автоматических ворот", – пояснил Колдер.

И это, по его словам, стало настоящей проблемой. Дело в том, что путешественник купил у входа на платформу 1 билет на поезд, который отправлялся с платформы 2. Однако уже отсканировав проездной документ и пройдя через автоматический ворота он понял, что нельзя перейти с одной платформы на другую, не выйдя снова через эти ворота. При этом повторно отсканировать тот же билет уже нельзя.

"На каждой железной дороге, которой я когда-либо пользовался, это можно сделать... кроме Майорки. Но нет ничего, что указывало бы на необычное расположение. Действительно, мне удалось купить билет в столицу острова с неправильной стороны вокзала и пройти через ворота на платформу, с которой поезда отправляются из Пальмы. Тот, кто все это запрограммировал, вероятно, знал, что отправляет ничего не подозревающих пассажиров в транспортную черную дыру, где обычные законы путешествий перестают существовать", – пожаловался гуру путешествий.

В итоге туристу все же удалось сесть на нужный поезд, но на это пришлось потратить немало нервов, сил и времени. Он даже успел проехать одну остановку в обратном направлении с неправильной платформы, под страхом быть оштрафованым контролером, надеясь, что на другой станции будет нормальный переход между перонами, но там была аналогичная ситуация. В итоге он проскочил через автоматические ворота за другой пассажиркой и таки сел на поезд в нужном направлении, однако неприятный осадок от ситуации остался.

"Отличный способ сократить пробки на Майорке – поощрять большее использование железной дороги. Но это произойдет только в том случае, если отдыхающие будут уверены в поездах", – констатировл Колдер.

Поезда в Европе

Как ранее сообщал УНИАН, на осень 2025 года запланирован запуск единой системы продаж международных билетов в Европе. Первыми к ней подключатся железные дороги Германии, Австрии и Швейцарии, однако позже она должна охватить все страны континента.

При этом с декабря 2026 года в Германию хотят соединить с Италией с помощью высокоскоростных поездов Frecciarossa, с заездом в Австрию.

Кроме того, в течение нескольких лет международный железнодорожный оператор Eurostar планирует запустить рейсы из Великобритании в Германию и Швейцарию.

Тем временем, немецкий стартап Nox анонсировал запуск в 2027 году новой сети ночных поездов, на которых пассажирам предложат путешествовать в приватных спальных купе, рассчитанных на одного или двух пассажиров.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.