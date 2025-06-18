Блогеры посетили популярные супермаркеты.

Считается, что в Украине очень дешевые продукты в сравнении с другими странами Европы. Блогеры сравнили цены в украинских и немецких супермаркетах, чтобы выяснить, где дешевле.

Соответствующее видео появилось в украинском TikTok-блоге Mavista.

Сколько стоят продукты в супермаркетах Украины и Германии:

куриные яйца, 10 штук – в Германии 105 гривень, в Украине 65 грн;

хлеб, 500 грамм – в Германии 76 грн, в Украине 33 грн;

молоко, 1 литр – в Германии 40 грн, в Украине 41 грн;

бананы, 1 килограмм – в Германии 62 грн, в Украине 64 грн;

твердый сыр, 1 кг – в Германии 239 грн, в Украине 450 грн.

Некоторые продукты в Украине значительно дороже, чем в Германии. Но в целом в украинском супермаркете покупатели все же оставляют меьше денег.

Стоит отметить, что по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в первом квартале 2025 года достигла 23 460 гривень, а это около 490 евро. При этом в 2024 году средняя зарплата украинцев в Германии составляла 1334 евро.

Украинская предприниматель и блогерша София Ванивская сравнила цены на продукты в Польше и Украине. Результат эксперимента поверг девушку в шок.

Она посетила в Польше супермаркет сети Lidl, а в Украине - "Сильпо". Оказалось, что некоторые продукты все же дороже в украинских магазинах.

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