Считается, что в Украине очень дешевые продукты в сравнении с другими странами Европы. Блогеры сравнили цены в украинских и немецких супермаркетах, чтобы выяснить, где дешевле.
Соответствующее видео появилось в украинском TikTok-блоге Mavista.
Сколько стоят продукты в супермаркетах Украины и Германии:
- куриные яйца, 10 штук – в Германии 105 гривень, в Украине 65 грн;
- хлеб, 500 грамм – в Германии 76 грн, в Украине 33 грн;
- молоко, 1 литр – в Германии 40 грн, в Украине 41 грн;
- бананы, 1 килограмм – в Германии 62 грн, в Украине 64 грн;
- твердый сыр, 1 кг – в Германии 239 грн, в Украине 450 грн.
Некоторые продукты в Украине значительно дороже, чем в Германии. Но в целом в украинском супермаркете покупатели все же оставляют меьше денег.
Стоит отметить, что по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в первом квартале 2025 года достигла 23 460 гривень, а это около 490 евро. При этом в 2024 году средняя зарплата украинцев в Германии составляла 1334 евро.
Где дешевле продукты - в Польше или Украине
Украинская предприниматель и блогерша София Ванивская сравнила цены на продукты в Польше и Украине. Результат эксперимента поверг девушку в шок.
Она посетила в Польше супермаркет сети Lidl, а в Украине - "Сильпо". Оказалось, что некоторые продукты все же дороже в украинских магазинах.