Украинские дипломаты и чиновники разочарованы и даже возмущены поведением Дональда Трампа в Канаде.

Саммит G7 в Канаде стал горьким разочарованием для Украины: президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу, не проведя встречи с Владимиром Зеленским. Американский лидер заявил, что должен сосредоточиться на конфликте между Израилем и Ираном, игнорируя вопрос прекращения огня между Россией и Украиной, пишет The Guardian.

Некоторые украинские чиновники заявили, что сейчас не уверены, стоит ли Зеленскому посещать саммит НАТО в Гааге на следующей неделе, поскольку нет гарантии, что Трамп там будет.

"Это постоянная опасность того, что Украина станет жертвой событий и кратковременной концентрации внимания Трампа", - сказал один из украинских дипломатов.

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Он добавил, что массированный ракетный удар России, который произошел в тот самый день, когда Зеленский летел в Канаду, был, вероятно, преднамеренным.

Еще одним ударом стало блокирование США совместного заявления по Украине. Как сообщается, Вашингтон счел его "слишком антироссийским" и опасным для потенциальных переговоров с Путиным. Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил: "Трамп пообещал присутствовать на саммите НАТО", но многие сомневаются, произойдет ли это.

"Мы готовы к безусловному прекращению огня", - заявил Зеленский на встрече с канадским премьером Марком Карни, воздержавшись от прямой критики Трампа.

Президент Украины подчеркнул, что на саммите G7 планировал обсудить закупку систем ПВО и вооружения на сумму до 50 миллиардов долларов как форму гарантий безопасности. США якобы готовы продавать оружие, однако Трамп считает, что это "только продолжит войну".

Кроме того, Украина пыталась добиться снижения ценового предела на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Британский премьер Кир Стармер поддержал эту идею, объявив о новых санкциях против российских танкеров, тогда как Трамп заявил:

"Санкции стоят нам миллиарды долларов".

Глава иностранных дел ЕС Кая Каллас подтвердила: "Россия не заинтересована в мире. Мы должны продолжать давление".

Она также сообщила, что ЕС близок к 18-му пакету санкций, в частности в отношении импорта нефти, переработанной третьими странами.

Зеленский, который по дороге в G7 посетил Австрию в поисках нового посредника в переговорах, заявил, что это один из последних шансов оказать коллективное давление на Кремль.

Саммит G7 завершился неожиданно - что известно

Саммит G7 в Канаде показал глубокие разногласия между лидерами, прежде всего из-за действий президента США Дональда Трампа. Встреча завершилась без общего итогового коммюнике - вместо этого шесть стран обнародовали шесть отдельных заявлений.

США заблокировали более решительное заявление по войне в Украине и отказались поддержать дополнительную военную помощь. Зато Канада объявила о поддержке Киева на 2 миллиарда канадских долларов.

Трамп ранее покинул саммит, объяснив это необходимостью возвращения в Вашингтон из-за кризиса на Ближнем Востоке.

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