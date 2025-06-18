Даже в переполненных туристами Хорватии, Греции и Италии можно найти настоящие пляжные "скрытые жемчужины".

Американская путешественница Триша Патрас провела год, путешествуя по 26 странам Европы. Во время поездки опытная туристка намеренно избегала популярных переполненных направлений из путеводителей, а вместо этого спрашивала советы у местных жителей, рассказала она в своем блоге на Business Insider.

По словам путешественницы, эти рекомендации помогли ей открыть немало "скрытых жемчужин" Европы, среди которых – три замечательных пляжа в популярных странах, где можно отдохнуть без толп.

"Греция, Хорватия и Италия могут похвастаться прекрасными пляжами, но давайте посмотрим правде в глаза: в летние месяцы они могут буквально кишеть туристами. Я довольно быстро это поняла, когда провела год, путешествуя по 26 странам. За это время я исследовала всевозможные пляжи, от популярных туристических мест до скрытых жемчужин, рекомендованных местными жителями. Многие из моих любимых были местами вдали от проторенных дорог, тихими, безмятежными и относительно свободными от толпы", – поделилась опытом Триша.

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1. Пляж Кашуни (Сплит, Хорватия). "Я наткнулась на Kašjuni Beach во время пешего похода по парку Марьян в Сплите. Я добралась до вершины смотровой площадки парка, затем проверила Google Maps и заметила пляж в конце своей тропы. После такого трудного похода купание в Адриатическом море показалось мне идеальным. Когда я прибыла, я обнаружила потрясающий пляж с кристально чистой водой, расположенный между полуостровом скалистых образований", – вспоминает туристка.

При этом, по ее словам, пляж не был диким. Там был небольшой бар, где предлагались напитки и легкие закуски, а стоимость была намного доступнее, чем в других пляжных барах по всей Европе.

"У меня была возможность арендовать шезлонг, но вместо этого я решила полежать на белом песке. Во время моего визита на пляже совсем не было людей, а вода была настолько чистой, что я могла видеть косяки разноцветных рыб, плавающих под моими ногами", – рассказала Триша.

2. Пляж Калогерос (Парос, Греция). Девушка вспоминает, что в Греции она провела 10 дней, следуя тщательно составленному маршруту в компании сестры. Однако в последний день путешественницы решили быть немного более спонтанными.

"Дружелюбный владелец магазина в Наусе, деревне на Паросе, порекомендовал нам посетить Kalogeros Beach – поэтому мы арендовали машину и поехали на другую сторону острова, чтобы сделать именно это. Одна из самых крутых вещей на этом пляже – это характерная серая глина, которая прилипает к скалам. Когда мы приехали, мы увидели, как другие пляжники обмазываются грязью, прежде чем умыться в чистой воде Средиземного моря", – рассказала Триша.

В то же время она отметила, что на пляже не было никаких заведений, а сам он казался тихим и немноголюдным, так что они чувствовали себя местными жителями.

3. Спьяджа дель Паезе (Риомаджоре, Италия). "Я уже бывала в Чинкве-Терре и в основном проводила время в пляжных клубах Монтероссо. Однако в этой последней поездке мне хотелось найти что-то более удаленное. Долгая прогулка по пяти городам привела меня на Spiaggia Del Paese, небольшой пляж в Риомаджоре. Люди загорали на мягких и красочных камнях, но я была рада обнаружить, что для меня все еще было много места – приятное изменение по сравнению с толпами, похожими на сардины, на некоторых других пляжах Чинкве-Терре", – поделилась впечатлениями бывалая туристка.

При этом Триша была в восторге от купания в соленых водах этого пляжа, одновременно разглядывая потрясающие пейзажи Чинкве-Терре.

"В следующий раз, когда я буду в этом районе, я определенно заброшу пляжные клубы и первым делом отправлюсь сюда", – добавила она.

Пляжный отдых в Европе

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты туристического издательства Lonely Planet назвали 20 лучших пляжей Европы в 2025 году. Примечательно, что в список попали не только традиционные южные направления, но и более прохладные. Более того, возглавил рейтинг живописный пляж Хаукланд на Лофотенских островах в Норвегии.

В свою очередь, эксперты издания Travel Off Path отыскали три малоизвестных пляжных направления в популярных странах Европы, на которые стоит обратить внимание этим летом.

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