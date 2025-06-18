Катар попросил СПГ-суда ждать за пределами Ормузского пролива.

Цены на газ в Европе растут шестой день подряд. "Голубое топливо" дорожает, потому что конфликт между Израилем и Ираном вызывает опасения по поводу судоходства через Ормузский пролив.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы выросли на 1,4%, приблизившись к отметке 40 евро за мегаватт-час, которая в последний раз наблюдалась в начале апреля.

Некоторые наблюдатели рынка опасаются, что Иран может решить атаковать танкеры, проходящие через Ормузский пролив. 17 июня Катар попросил суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), ждать за пределами пролива, пока они не будут готовы к погрузке. Около пятой части мировой торговли СПГ проходит через этот пролив.

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"Пролив по-прежнему находится под пристальным наблюдением, поскольку любое нарушение поставок может привести к непропорциональному росту цен, особенно для стран, которые зависят от СПГ из этого региона. В интересах всех стран Ближнего Востока сохранить Ормузский пролив открытым и предотвратить любое нарушение поставок", - отметил старший аналитик Rystad Energy Лу Мин Панг.

Голландские фьючерсы на ближайший месяц выросли на 1% до 39,69 евро за мегаватт-час.

Влияние войны Израиля с Ираном

Цены на нефть выросли 17 июня из-за опасений, что ирано-израильский конфликт может обостриться. При этом некоторые судовладельцы отказываются от перевозки нефти из Персидского залива на фоне эскалации.

Данная ситуация не наилучшим способом отражается на Евросоюзе, который до конца 2027 намерен отказаться и от импорта российской нефти и газа.

Стоит отметить, что главный европейский поставщик газа - Норвегия - по состоянию на 5 июня резко сократил поставки из-за планового техобслуживания.

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