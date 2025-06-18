Появились новые подробности в этом деле.

Известный американский актер и звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер в октябре 2023 года. Однако до сих пор продолжается следствие и выясняются новые подробности этого дела. На днях оказалось, что один из пяти подозреваемых в смерти 54-летнего мужчины признал себя виновным.

Как пишет издание ВВС, врач Сальвадор Пласенсия заявил, что продавал актеру наркотические вещества и делал ему соответствующие инъекции. Мужчина дал Перри 20 ампул кетамина за несколько недель до того, как он ушел из жизни.

"Врач Сальвадор Пласенсия признает себя виновным по четырем пунктам обвинения в распространении кетамина. Признание влечет за собой максимальное наказание в виде 40 лет заключения", - заявили федеральные прокуроры.

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К слову, тело Мэттью Перри нашли в джакузи в его доме. Расследование показало, что актер умер от передозировки наркотическими веществами. В августе прошлого года суд назвал пятерых подозреваемых в смерти звезды: помощника актера, двух врачей, друга и женщину, которую полиция Южной Калифорнии называет "королевой кетамина". Четверо из них уже признали свою вину.

Напомним, ранее стало известно о смерти вокалиста британской группы Nitzer Ebb Дугласа Маккарти. Ему было 58 лет.

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