Умерла бабушка певицы - Марджори "Нонна" Гранде.

Известная американская певица Ариана Гранде сообщила о смерти близкого человека. Артистка отметила, что из жизни ушла ее бабушка Марджори "Нонна" Гранде. Женщине было 99 лет.

О тяжелой утрате звезда написала в своем Instagram.

"Мы с глубокой скорбью сообщаем, что любимый матриарх нашей семьи умерла. Марджори (Нонна) Гранде мирно умерла в своем доме, окруженная семьей и близкими, которые были с ней каждую минуту последних нескольких недель. Мы благодарим вас за вашу любовь, поддержку и уважение к нашей частной жизни в это трудное для нас время, когда мы скорбим и вспоминаем ее прекрасную, необычную жизнь", - отметила Ариана.

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Кстати, певица имела особую связь с бабушкой, которая часто была с ней на различных публичных мероприятиях. Интересно, что женщина также участвовала в записи песни звездной внучки "Ordinary Things", которая вошла в альбом Гранде под названием "Eternal Sunshine". После его выпуска Марджори Гранде стала самой возрастной артисткой, которая когда-либо появлялась в хит-параде Billboard Hot 100.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб известный украинский актер Юрий Фелипенко.

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