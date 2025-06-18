В посольстве выразили глубочайшие соболезнования семьям жертв.

Посольство США в Украине назвало бессмысленным российский удар по Киеву 17 июня, в результате чего погибли 28 человек и пострадали - 134. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства в сети Х в среду, 18 июня.

"Сегодня, вместе со всей Украиной, мы присоединяемся ко дню траура в Киеве по жертвам нападения России 17 июня", - говорится в сообщении.

В посольстве выразили глубочайшие соболезнования семьям жертв.

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"Это бессмысленное нападение противоречит призыву президента Трампа остановить убийства и положить конец войне", - отметили в ведомстве.

Российский обстрел Киева 17 июня - что известно

Как сообщал УНИАН, 17 июня 2025 года российская оккупационная армия нанесла по Украине террористический удар. Вражеские войска атаковали с разных сторон и различными средствами.

Противник атаковал с разных направлений большим количеством дронов, таких как ударные БПЛА Shahed и "Пародиями" - БПЛА различных типов, которые имитируют ударные беспилотники. В течение ночи спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций продолжали поисковые работы в Соломенском районе Киева.

"Мы до сих пор не знаем, сколько может быть окончательно тел под завалами, поэтому работы продолжаются. Поиски тел продолжаются, потому что мы не дорылись до конца, до фундамента. Потому что из-за обрушения конструкций все этажи сложились даже до подвального помещения. Поэтому мы должны полностью дойти до конца, чтобы убедиться, что под завалами больше никого нет", - прокомментировала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

Сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев количество жертв продолжало расти. По состоянию на 14:20 18 июня уже известно о 28 погибших человека.

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