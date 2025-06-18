В целом граждане задекларировали 474 млрд грн доходов, что на 93,5 млрд грн больше, чем в прошлом году.

По итогам нынешней декларационной кампании, более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами, что на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом году. Суммарно они задекларировали 254 млрд грн. Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

При этом, по его словам, в целом граждане задекларировали 474 млрд грн доходов, что на 93,5 млрд грн больше, чем в 2024 году.

В то же время количество декларантов уменьшилось до 363 тысяч - это -22%.

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"Вероятно, часть просто сменила страну проживания - и больше не фигурирует в украинской статистике", - добавил Гетманцев.

Доходы и налоги в Украине - что известно

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко сообщил, что в 2024 году украинцы в целом подали более 170 тысяч деклараций. По результатам декларирования, граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 8,1 млрд гривень и военного сбора - более 1,5 млрд гривень.

Ранее Кабинет министров одобрил законопроект по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Он предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах вроде Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka и т.д.

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