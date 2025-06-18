Укрзализныця потеряет рынок контейнерных перевозок, если повысит тарифы, - Maersk Ukraine

После завершения войны в Украине ожидается существенный рост объемов импортных перевозок, и это может стать драйвером развития отечественной логистики. Но если Укрзализныця повысит тарифы на эти виды перевозок, она рынок потеряет. Об этом заявил генеральный директор Maersk Ukraine Роман Колоянов.

По его словам, повышение тарифов сделает невозможным конкуренцию железной дороги с автотранспортом, особенно в интермодальном сегменте. Ведь даже по действующим тарифам перевозки между портами большой Одессы и Киевом, железная дорога проигрывает в конкуренции с автотранспортом.

"Если тарифы еще повысятся, то перевозка контейнеров по железной дороге прекратится. Потому что железная дорога не сможет конкурировать с автотранспортом", - подчеркнул Колоянов.

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Особое беспокойство, по мнению Колоянова, вызывает возможное влияние повышенных тарифов на сеть "сухих портов", которая уже активно функционирует и используется в логистических цепочках Maersk - ведь если железная дорога будет повышать тарифы, то вся сеть потеряет смысл.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця рассматривает возможность увеличения стоимости перевозок грузов в контейнерах с весом более 26 т. Главная цель инициативы - выровнять стоимость перевозок зерновых грузов в контейнерах и специализированном подвижном составе (зерновозах). Представители бизнеса выступили против такой инициативы и обратились к вице-премьеру по восстановлению Украины - министру развития общин и территорий Алексею Кулебе с просьбой не допустить подорожания контейнерных перевозок.

"Эта инициатива вызвала возмущение контейнерного рынка. Стандартные контейнеры перевозки никак не конкурируют с перевозкой зерна в хопперах, это касается исключительно специализированных частных железнодорожных контейнеров повышенной вместимости, используемых для перевозок зерна из Украины в ЕС. Но инициатива УЗ может навредить перевозке обычных морских контейнеров. К тому же, она противоречит стандарту начисления тарифа на уровне вагона, а не тоннажа", - пояснил Колоянов.

Ранее также стало известно, что Укрзализныця хочет ввести так называемые дифференцированные повышающие коэффициенты к железнодорожным тарифам в украинские порты. В ФРТУ заявили, что такое повышение - это искусственное выравнивание условий конкуренции и вмешательство в экономику, которое открывает путь к коррупции.