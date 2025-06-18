Мужчина опубликовал соответствующий пост в сети.

Сын известной певицы Софии Ротару - Руслан Евдокименко - отреагировал на массированную атаку РФ на Киев.

В течение ночи спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций продолжали поисковые работы в Соломенском районов. Они отметили, что всего в результате российской атаки на Киев 17 июня погибли 22 человека и 134 человека пострадали. Руслан впервые за долгое время вышел на связь и сегодня, 18 июня, в День траура, опубликовал в своем Instagram фото со свечой. Руслан также выразил свои соболезнования всем пострадавшим и родственникам погибших.

"17.06.2025. День боли и потерь. Светлая память погибшим", - написал Евдокименко.

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К слову, жена Руслана - Светлана - также поддержала мужа и опубликовала в сети фото с последствиями атаки страны-агрессора на столицу. Женщина показала разрушенный жилой дом в Соломенском районе Киева и добавила смайлики в виде разбитых сердечек.

Сама же София Ротару ранее также публиковала фото в сети разрушенного дома. Известно, что артистка сейчас не дает концертов и публично не комментирует тему полномасштбаной войны в Украине, а лишь иногда призывает к миру в своих соцсетях. По словам ее сестры, артистка сейчас живет в Киеве.

Напомним, ранее украинские звезды вышли на связь после жуткой атаки на Киев.

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