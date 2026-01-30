ВМС США начали устанавливать детали из 3D-принтера на авианосцы и подводные лодки: результат ошеломил

3D-печать позволила сократить сроки строительства и ремонта кораблей и сэкономить сотни тысяч долларов.

Военно-морские силы США расширяют использование аддитивного производства после успешной установки деталей, напечатанных на 3D-принтере, на авианосце и подводной лодке. По оценке командования, результаты испытаний подтвердили эффективность технологии и ее готовность к боевому применению, пишет Business Insider.

В пресс-релизе Командования морских систем ВМС США (NAVSEA) отмечается, что в 2025 году аддитивное производство перешло "из перспективной возможности в полноценную боевую способность".

3D-печать на авианосце и подводной лодке

Одним из ключевых достижений стала установка металлического клапанного компонента, изготовленного методом 3D-печати, на новом авианосце класса Ford – USS Enterprise. Работы выполнила компания Huntington Ingalls Industries, разместив деталь в насосном отделении корабля.

Аналогичные решения планируют применить и на будущем корабле ВМС США USS Doris Miller, где 3D-печать должна заменить традиционные методы литья, требующие значительно больше времени.

"То, что начиналось как проверка концепции, быстро превратилось в ощутимый результат, который существенно повышает эффективность судостроения", – заявил вице-президент подразделения судостроения Newport News по инженерии и дизайну Дэйв Болкар.

Кроме того, в 2024 году 3D-печатную деталь успешно установили на подводной лодке класса Virginia. Компонент прошел сертификацию для глубоководных операций и соответствовал всем требованиям к безопасности подводного флота.

Значительная экономия времени и средств

ВМС США рассматривают аддитивное производство как способ упростить логистику, сократить сроки ремонта и уменьшить расходы. Поставка отдельных компонентов часто требует закупки целых систем, а дефицит и длительные сроки выполнения контрактов способны задерживать работы на месяцы.

Показательным примером стала работа Юго-Восточного регионального центра технического обслуживания ВМС, который в августе изготовил 3D-печатный ротор охлаждающего насоса для эсминца класса Arleigh Burke.

Прототип стоил 17,63 доллара,

финальная деталь – 131,21 доллара,

замена всего узла обошлась бы в более чем 316 тысяч долларов.

Поскольку такие роторы используются на многих кораблях флота, метод может быть масштабирован на другие суда.

Ставка на 3D-печать во всех родах войск США

Аддитивное производство постепенно переходит от экспериментов к повседневному использованию во всех видах Вооруженных сил США.

Армия рассматривает 3D-печать как инструмент для ремонта и сборки беспилотников на передовой, Корпус морской пехоты – как способ уменьшения логистической нагрузки, Воздушные силы – для изготовления более легких деталей и ускорения ремонта самолетов, ВМС – для установки принтеров непосредственно на кораблях и в портах во время развертывания.

Контр-адмирал Джонатан Ракер ранее заявил, что ВМС готовы самостоятельно воспроизводить компоненты, если поставщики не могут обеспечить приемлемые сроки выполнения контрактов.

В то же время адмирал Джим Килби, тогда исполняющий обязанности начальника военно-морских операций США, подчеркнул:

"Каждая деталь, которую мы печатаем вместо ожидания 40 недель поставки, возвращает флоту реальную, измеримую боевую готовность".

ВМС США ожидают дальнейшего расширения сертификации 3D-печатных компонентов и масштабирования технологии на верфи, производственные предприятия и вспомогательные структуры флота.

Другие новости американского флота

Как сообщал УНИАН, 28 января с судостроительного предприятия HII Newport News Shipbuilding в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) впервые вышел в море на заводские ходовые испытания новый атомный авианосец CVN 79 John F. Kennedy.

John F. Kennedy – второй корабль типа Gerald R. Ford. Контракт на строительство авианосца для ВМС США был выдан HII Newport News Shipbuilding 15 января 2009 года.

