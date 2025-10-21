Saphir каким-то образом удалось проскользнуть мимо всех противолодочных мер и добраться до авианосца.

Члены-страны НАТО часто проводят военные учения со своими союзниками, в ходе которых отрабатываются различные сценарии конфликтов. В 2015 году во время учений ВМС США с участием союзных стран, таких как Франция, произошло нечто неожиданное.

В SlashGear рассказали, как во время совместных учений с участием 12-й авианосной ударной группы США небольшая французская атомная подводная лодка Saphir, которая уже тогда была устаревшей, "потопила" американский авианосец Theodore Roosevelt (CVN-71) стоимостью около 4,5 миллиарда долларов. Это событие имело большое значение для ВМС США.

Отмечается, что сперва Saphir начала учения в составе дружественных сил, помогая охотиться за вражескими подводными лодками вместе с американскими самолетами. Во второй фазе учений французская подводная лодка присоединилась к противостоящим силам.

Задачей Saphir во втором этапе являлся поиск американского авианосца и кораблей поддержки. Затем французской подлодке нужно было подготовиться к атаке.

В издании подчеркнули, что в ходе учений выяснилось, что Saphir была способна потопить огромный американский авианосец. Более того, никто в НАТО не считал, что это возможно. В итоге учения выявили слабое место в защитее ударной группы ВМС США, что побудило их определить и пересмотреть тактику.

В издании поделились, что Saphir каким-то образом удалось проскользнуть мимо всех противолодочных мер, включая корабли 12-й авианосной ударной группы США. Уже утром последнего дня учений командир отдал приказ открыть огонь, и французская подлодка "потопила" свою цель.

Конечно, Saphir не вооружили торпедами или противокорабельными ракетами. Результаты учений моделируются с помощью программного обеспечения, и подлодка успешно зарегистрировала поражение.

Казалось практически невозможным, что подводная лодка сможет пробиться через многоуровневую оборону CSG и поразить авианосец. Тем не менее, именно это и произошло. Учения выявили серьезный недостаток в системе защиты авианосца, и более чем вероятно, что ВМС США изменили свою подготовку и тактику, чтобы компенсировать его. В конце концов, это и есть основная причина проведения подобных учений: выявить недостатки и преодолеть их, чтобы они не застали врасплох командиров во время реальных боевых действий.

Как дешевая шведская подлодка "потопила" ядерный суперноситель США за $6 млрд

Ранее в Slash Gear рассказали, как в 2005 году шведская дизельная подводная лодка HSMS Gotland во время военных учений "потопила" авианосец USS Ronald Reagan за 6 млрд долларов. К счастью, удары были виртуальными, а авианосец остался целым, однако результат удивил ВМС США.

По словам экспертов, Gotland "обогнала" тактические группы авианосцев США во время многолетних учений, вынуждая американцев арендовать шведскую подлодку на два года для изучения ее технологий. Ее успех показал, что дизельные подводные лодки AIP остаются серьезной угрозой даже для самых дорогих и современных военных кораблей мира.

