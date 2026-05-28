Украина изменила ход войны: FT раскрыло новую сокрушительную стратегию Киева

Украина смогла существенно изменить ситуацию в войне с Россией благодаря масштабному производству ударных дронов и новым тактикам их применения. Об этом говорится в материале Financial Times.

Как пишет издание, Киев не только сдерживает российские наступления на фронте, но и все активнее переносит боевые действия на территорию РФ, и это происходит на фоне сокращения поддержки со стороны США.

Одним из факторов новой фазы войны FT называет украинскую военно-технологическую компанию Fire Point, которая производит ежедневно около 300 дронов FP-1 и FP-2 дальнего и среднего радиуса действия. Стоимость каждого составляет примерно 50 тысяч евро.

По словам соучредителя компании Дениса Штилермана, дроны регулярно используются для ударов по российским целям, в частности в оккупированном Крыму. Одной из новых тактик стали "засады" на российскую авиацию. Для этого украинские военные используют FP-1 в качестве "материнского" дрона, который доставляет в район цели два квадрокоптера с взрывчаткой. После ожидания у аэродрома они атакуют российские самолеты.

Дроны помогли Украине изменить ход войны

В материале отмечается, что еще несколько месяцев назад ситуация для Украины была значительно хуже: Россия имела инициативу на фронте, а массированные удары по энергетике ставили Киев на грань гуманитарной катастрофы.

Однако сейчас, как заявил президент Владимир Зеленский, динамика изменилась в пользу Украины".

"В этом месяце динамика изменилась в нашу пользу, в пользу Украины. Мы удерживаем больше позиций и наносим больше урона", – сказал он недавно и добавил, что украинские дальнобойные удары по территории России имеют особое значение.

Украина меньше зависит от Запада

Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что страна "сейчас находится в одной из самых сильных позиций с начала войны", поскольку все меньше зависит от партнеров.

Украинские военные чиновники и западные эксперты сходятся во мнении, что украинская армия сейчас сильнее, чем когда-либо, поскольку она закрывает пробелы, возникшие в результате отсутствия помощи США, благодаря увеличению европейской поддержки и большей самодостаточности.

Особенно важным стало массовое производство беспилотников в масштабах и темпах, которые еще год назад было трудно представить. Это позволяет Киеву вести дальнобойную войну дронов и поддерживать ближнюю "зону поражения" вдоль линии фронта.

Именно это в значительной степени компенсировало нехватку личного состава в Украине, замедлив российские наступления, которые многие ожидали увидеть гораздо более активными в прошлом году и этой весной, отмечают в издании.

Отмечается, что новая фаза войны резко контрастирует с началом года, когда Москва имела инициативу на поле боя, а зимняя воздушная кампания России уничтожила значительную часть украинской энергетической инфраструктуры.

Беспокойство в Москве

По данным издания, в России усиливается недовольство войной, которая все ближе подбирается к российским домам. Украинские удары дронами стали регулярным явлением даже на Урале, вдали от фронта.

Индекс "личного протестного потенциала" российского государственного социологического центра ВЦИОМ, который отражает готовность людей участвовать в протестах, в апреле вырос до 25% – самого высокого уровня с начала войны.

"Все в ярости. Люди [в российской элите] единодушно считают это катастрофой. Это нужно как-то решать", – говорит один высокопоставленный российский бизнесмен.

Он добавил, что Владимир Путин, который руководит Россией с начала века, является "крайне непопулярным", к тому же "старым и упрямым".

Россия несет огромные потери

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в марте и апреле российская армия потеряла около 35 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. В Киеве утверждают, что уже пять месяцев подряд Россия теряет больше солдат, чем способна мобилизовать.

По некоторым оценкам разведки, общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения могут достигать 1,2 миллиона убитых и раненых. Глава британской разведки Энн Кист-Батлер на этой неделе заявила, что почти полмиллиона российских солдат уже погибли.

В то же время украинская армия также испытывает серьезную нехватку личного состава, а ее потери, по западным оценкам, могут составлять от 500 до 600 тысяч человек.

Однако командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди убежден, что именно Россия сейчас истощается быстрее.

Украина резко нарастила производство оружия

По данным Минобороны Украины, за первые четыре месяца года производство разведывательных дронов выросло на 441%, ударных дронов средней дальности – на 312%, а систем глубокого поражения – на 53%. Производство FPV-дронов на оптоволокне увеличилось на 179%. Такие беспилотники менее уязвимы для российских систем радиоэлектронной борьбы.

Представитель компании General Cherry Станислав Гришин сообщил, что один из FPV-дронов предприятия смог даже сбить российский ударный вертолет Ка-52.

"FPV-дроны фундаментально меняют традиционную войну", – отметил он.

Украина наносит удар по логистике РФ

Между тем массированные механизированные штурмы с применением танков и другой тяжелой бронетехники, которые давали России преимущество, уже остались в прошлом, отметило FT.

Военный аналитик из Вены Франц-Стефан Гади, который часто бывает на фронте, говорит, что благодаря роям FPV-дронов, которые формируют 20-километровую "зону поражения", Киев вернул себе "паритет или преимущество на отдельных участках фронта в дронной войне".

"Украина, вероятно, находится в лучшем военном положении в мае 2026 года, чем была в мае 2025-го, а проблемы России в 2026 году являются более системными, чем в 2025-м", – добавил он.

Между тем Украина переходит от дальнобойных ударов по нефтегазовому сектору, который финансирует российскую военную машину, к операциям средней дальности для разрушения российской логистики и цепочек поставок.

Несколько новых дронов средней дальности, в частности FP-2 от Fire Point, "Хмаринка" от "Генерала Черешни" и "Хорнет" американской компании Swift Beat, основанной бывшим гендиректором Google Эриком Шмидтом, теперь способны достигать российских целей, которые ранее были недосягаемыми, отмечается в статье.

Бывший военнослужащий Сил беспилотных систем Украины Дмитрий Путята говорит, что теперь можно поражать цели "на дистанциях, которых не достигали как минимум с 2024 года", когда у Украины еще были большие запасы американских и европейских дальнобойных ракет и систем запуска, таких как ATACMS, HIMARS и Storm Shadow.

"С появлением так называемых дронов среднего радиуса действия останавливать российское наступление на таких глубинах стало значительно легче и эффективнее", – добавляет он.

По его словам, в настоящее время российская армия "не имеет возможности противодействовать систематическому уничтожению своих складов, систем ПВО, радаров и т. д.".

Российский Telegram-канал Rybar признал, что украинские удары по оккупированному Крыму "становятся все более опасными" и уже влияют на поставки товаров и топлива.

Ход войны меняется

Ранее УНИАН писал, что война вступает в новую фазу, в которой РФ опасается обвала своего фронта. Военные эксперты считают, что именно в эти недели чаша весов постепенно склоняется в пользу Украины. Среди причин таких изменений эксперты называют реформирование украинской армии. В частности, в 2025 году ВСУ перешли к корпусной структуре, а также внедрили единую систему боевого управления и обмена разведывательными данными. Это позволило быстрее выявлять слабые места российской обороны.

По мнению военного аналитика Ивана Ступака, фронт приближается к патовой ситуации, как в Первой мировой: огромных прорывов нет, крупных захватов нет, значительных достижений тоже нет.

