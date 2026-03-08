Европа должна поддержать создание в Украине баллистических ракет, - австрийский эксперт

Также специалист высказался об украинских крылатых ракетах "Фламинго".

Страны Европы должны помочь Украине развивать отечественное производство баллистических ракет. Таким образом, это существенно улучшило бы возможности государства наносить удары вглубь РФ, а также сделало бы возможным производство этих ракет в Европе после окончания войны. Такое мнение высказал австрийский военный эксперт, преподаватель Национальной академии обороны Австрии Густав Грессель в интервью "Укринформу".

"Самое важное для Украины - иметь надежные боеприпасы для ударов вглубь России. Лучшие шансы прорвать российскую ПВО имеют баллистические ракеты. На самом деле было бы целесообразно помочь Украине развить собственные баллистические возможности и производить такие ракеты массово", - отметил он.

По его словам, в Европе существует значительный дефицит таких возможностей.

"В Европе фактически только Турция производит баллистические ракеты малой дальности, а Великобритания только начала собственный проект. Здесь существует значительный дефицит возможностей. Его следовало бы закрыть вместе с Украиной и после войны производить такие ракеты также в Европе как элемент сдерживания и как ответ на "Искандеры", - добавил Грессель.

Также эксперт считает, что украинские крылатые ракеты "Фламинго" имеют свои преимущества и недостатки.

"Преимущество - большая дальность и мощная боевая часть. Проблема заключается в том, что она очень большая и тяжелая. Это означает, что она должна лететь относительно высоко и поэтому уязвима для противовоздушной обороны или истребительных патрулей, например, МиГ-31 или Су-35", - пояснил преподаватель.

Грессель сказал, что существует немного фотодоказательств настоящих попаданий.

"На некоторых снимках видно, что "Фламинго", очевидно, не попала точно", - высказался эксперт.

Эксперт отметил, что обычно атакуются цели за пределами городов, чтобы Путин не смог заявить Трампу, что Украина обстреливает города.

Поэтому он утверждает, что страны Европы могли бы помочь нашему государству улучшить точность "Фламинго".

"Ведь многие научно-исследовательские институты и оборонные предприятия расположены именно в городах, и для поражения таких целей нужна очень высокая точность", - считает Грессель.

Украинское оружие - последние новости

Ранее эксперты рассказывали, что дроны Magura могут стать "антидроновой завесой" для Украины. По их словам, такие беспилотники будут очень эффективным решением для противодействия дальнобойным ударным БПЛА типа "Шахед"/"Герань", а также смогут улучшить антидроновую защиту юга Украины, включая Одессу.

"Ведь речь идет о том, чтобы заблаговременно сбивать дроны, которые РФ запускает из Крыма и которые пролетают через Черное море. И более того, речь идет о действительно интересном решении, которое можно предложить США и другим странам в контексте защиты от иранских ударов "Шахедов" на Ближнем Востоке, сделав настоящую "завесу" из морских дронов, которые будут действовать по всей прибрежной линии и смогут сбивать ударные дроны", - рассказали аналитики Defense Express.

В то же время Reuters сообщал, что два государства ведут с Украиной переговоры о покупке дронов-перехватчиков. Журналисты говорят, что Украина надеется, что кризис на Ближнем Востоке повысит ее влияние на союзников, показав им, что опыт, накопленный за годы войны с Россией, может оказаться бесценным для безопасности партнеров.

