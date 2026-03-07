США и Катар ведут переговоры о покупке украинских дронов для перехвата 'Шахедов', - Reuters

Перехватчики рассматриваются западными армиями как экономически выгодный способ противодействия "Шахедам".

Украинские производители дешевых беспилотников-перехватчиков, предназначенных для уничтожения вражеских дронов, заявили о наличии возможностей для экспорта в больших объемах в страны Ближнего Востока.

Как пишет Reuters, Украина надеется, что кризис на Ближнем Востоке повысит ее влияние на союзников, показав им, что опыт, накопленный за годы войны с Россией, может оказаться бесценным для безопасности партнеров.

Что может предложить Украина

Учитывая дороговизну и дефицит ракет, перехватчики рассматриваются западными армиями как эффективный и экономически выгодный способ противодействия атакам относительно недорогих беспилотников.

Видео дня

Издание отметило, что США и их союзники на Ближнем Востоке оперативно обратились к Украине за помощью в поставке таких перехватчиков. И Украина уже согласилась помочь.

Источник Reuters, знакомый с ситуацией, сообщил, что США и Катар ведут переговоры о закупке украинских беспилотников-перехватчиков.

Издание отметило, что, например, компания SkyFall, которая является крупным производителем беспилотников, включая перехватчики, заявила, что ее производственные мощности превысили запросы Украины, и она готова к экспорту.

Компания SkyFall заявлила, что ее перехватчик P1-SUN сбил более 1500 беспилотников "Шахед" и 1000 других дронов с момента начала эксплуатации 4 месяца назад.

"Мы получили запросы и предложения от наших (союзников) и стран Ближнего Востока", - сказал представитель компании на условиях анонимности.

Он отметил, что компания готова оказать любую необходимую помощь, если на это будет разрешение от украинских властей, и если поставки не повлияют на обороноспособность самой Украины

Компания подсчитала, что может производить до 50 тыс. беспилотников-перехватчиков в месяц и экспортировать 5-10 тыс., не ущемляя потребностей Украины.

Почему украинские дроны-перехватчики выгодны

Большинство украинских беспилотников-перехватчиков стоят несколько тысяч долларов или меньше. Для сравнения, ракеты PAC-3, используемые системой ПВО Patriot, могут стоить $4 млн каждая и используются для сбивания вражеских ракет.

Стоимость беспилотников Shahed-136, разработанных Ираном и теперь производимых в России, оценивается от $50 тыс. до $100 тыс. за штуку.

Компания SkyFall позиционирует P1-SUN как очень экономичный вариант. В зависимости от характеристик модели, она взимает с украинских военных около 1000 долларов за беспилотник.

"Если мы говорим об экспорте и… помощи партнерам, то цена, скорее всего, будет выше", - допустил представитель компании и добавил, что это все равно будет самый дешевый вариант.

В чем загвоздка

Издание указало, что одним из самых больших препятствий для использования украинских беспилотников-перехватчиков в Персидском заливе являются пилоты, а не сами беспилотники. Украина - единственная страна, экипажи дронов которой умеют использовать эти системы в боевых условиях.

Компании SkyFall проводит трехнедельный курс для новых пилотов, и компания заявила, что готова направить инструкторов за границу, если правительство Украины разрешит ей продавать дроны другим странам.

"Также компания сообщила, что разработала возможности дистанционного управления своими дронами, а это значит, что дроны потенциально могут управляться в Персидском заливе с экрана в Украине", - написало издание.

Вас также могут заинтересовать новости: