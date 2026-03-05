Война в Иране лишает Украину главного оружия для защиты от российских ракет, - WSJ

Текущие темпы производства ракет в сочетании с недавними расходами не сулят ничего хорошего для растущих потребностей Украины в противовоздушной обороне.

Россия выигрывает от войны с Ираном, поскольку этот конфликт критически истощает запасы главного оружия, необходимого Украине в защите от российских атак – ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot, пишет The Wall Street Journal.

США и страны Персидского залива выпустили сотни ракет-перехватчиков в первые дни войны, чтобы отразить ракетные и беспилотные обстрелы со стороны Ирана. По оценкам аналитиков, сейчас они располагают запасами, которых хватит лишь на несколько дней непрерывного обстрела, и это может вынудить Вашингтон использовать резервы в Индо-Тихоокеанском регионе и других регионах.

Критическая нехватка ракет

По оценкам ВВС Украины, для того чтобы противостоять российским баллистическим ракетам, стране необходимо не менее 60 ракет PAC-3 в месяц. В феврале министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейских партнеров по НАТО пожертвовать ракеты для удовлетворения этой потребности. О том, насколько истощены запасы НАТО, свидетельствует тот факт, что только пять из них были окончательно обещаны – Германией, пишет WSJ:

"Нехватка ракет может поставить под угрозу мирные переговоры, поскольку западные гарантии безопасности для Украины включают в себя усиление противовоздушной обороны Киева, заявили европейские и украинские переговорщики", - отмечается в статье.

"Золотой стандарт"

Система Patriot была золотым стандартом западной противовоздушной обороны в течение четырех лет войны на Украине. Эта система трудно поддается уничтожению противниками, поскольку она охватывает большую территорию. Украинские операторы использовали Patriot для перехвата российских гиперзвуковых ракет, особенно на стадии замедления при снижении, что удивило военных аналитиков, которые не считали, что Patriot способен перехватывать такие ракеты.

При этом компания Lockheed Martin увеличила объем их производства всего примерно до 600 ракет в год и работает над увеличением годового производства до 2000 ракет к концу 2030 года. Для уничтожения одной баллистической ракеты обычно требуется как минимум две ракеты-перехватчика Patriot. Производство одной такой ракеты-перехватчика стоимостью в несколько миллионов долларов ограничено и может занять несколько месяцев, при этом компоненты поставляются со всей территории США и даже из Испании.

"Текущие темпы производства в сочетании с недавними расходами не сулят ничего хорошего для растущих потребностей Украины в противовоздушной обороне", – сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

Америка и Европа совершили серьезную стратегическую ошибку, не сумев раньше и в больших масштабах расширить производство наземных средств ПВО, заявил Нико Ланге, бывший высокопоставленный представитель немецкого оборонного ведомства. "У них было четыре года, чтобы это сделать", – сказал Ланге. "Сейчас мы уязвимы, и все это знают: стратегии России, Ирана и Китая были пересмотрены с учетом того, что мы производим слишком мало и слишком медленно".

Одной из стратегических ошибок США и Европы, по мнению канадского аналитика по вопросам безопасности Колби Бадвара, было то, что они поставляли Украине в основном оборонительные системы, ограничивая при этом возможности нанесения ударов на большие расстояния внутри России.

Теперь Украина практически исчерпала свой оборонительный арсенал, не нейтрализовав при этом российскую угрозу.

Оружие для украинской ПВО

Как сообщал УНИАН, Украина стремится ускорить производство противобаллистических ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot с целью защиты от российских атак.

В то же время, по словам президента Украины Владимира Зеленского, пока от партнеров не было сигналов об уменьшении количества поставок ракет PAC-3 для Украины на фоне войны на Ближнем Востоке.

