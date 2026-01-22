'Винегрет от всех направлений': Костенко указал на важную проблему украинской ПВО

Он отмечает, что на некоторых направлениях уже созданы штабы малой ПВО, которые начали работать.

Объединение украинской противовоздушной обороны под единым руководством должно повысить эффективность ее работы. Об этом в эфире Radio NV сказал Роман Костенко, народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о назначении Павла Елизарова заместителем командующего Воздушными силами и о том, как помочь ему реализовать концепцию малой противовоздушной обороны и достичь стратегической цели преодолеть проблему "Шахедов", Костенко отметил, что назначение Елизарова обнадеживает.

Он отметил, что подразделения или штабы малой ПВО уже созданы на некоторых направлениях и начали работать. В то же время, подчеркнул депутат, есть проблема, которая заключается в отсутствии "одного ответственного за все это".

"У нас есть главком, у нас есть президент – они занимаются своими делами, есть командующий Воздушными силами. А это направление – противовоздушное. Что-то сбивают самолеты – F-16, МиГи. Это Воздушные силы. Что-то сбивают вертолеты: они достаточно эффективно работают против "Шахедов". Это армейская авиация Сухопутных войск. Что-то сбивают антишахдельские дроны. Это у нас все подразделения... Что-то сбивают мобильные группы. Это также "винегрет" от всех направлений... Что-то подавляется РЭБом. Это также все подразделения", - сказал Костенко.

Он подчеркнул, что для повышения эффективности необходимо "объединить все это под единым руководителем". "Потому что все работают, а ответственного за это человека не было. Обычно был ответственный какой-то дежурный в Генштабе или в Воздушных силах, который завтра-послезавтра сменился, на его место пришел другой. И в этом есть проблема", - пояснил парламентарий.

Он высказал мнение, что когда за это направление кто-то будет отвечать, то эффективность повысится. "Но при условии, что ему предоставят полномочия, чтобы он мог планировать все группы", - подчеркнул Костенко.

Развитие "малой ПВО"

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что подписал приказ о назначении Павла "Лазаря" Елизарова заместителем командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

Он уточнил, что Елизаров будет отвечать за развитие малой ПВО и направление перехвата дронов.

