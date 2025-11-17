Сейчас Франция производит три самолета "Рафаль" в месяц.

Перспектива получения Украиной французских самолетов Rafale - это вопрос будущего. Об этом заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский сообщил в эфире Радио NV.

Эксперт отметил, что самолет "Рафаль" будет новым авиационным судном для Воздушных сил ВСУ. "В цикл включаем подготовку инженеров, пилотов и т.д. Понятно, что это не в полном объеме, потому что это переподготовка на новый тип - условно говоря от шести до девяти месяцев", - сообщил эксперт.

При этом, по его информации, Франция располагает около 100 моделей таких самолетов. "Они колоссально нуждаются в пополнении. Еще Франция должна 289 самолетов "Рафаль" по другим контрактам", - добавил Храпчинский.

Он отметил, что Франция производит "Рафалей" всего три в месяц.

"Это неплохо, по сравнению с "Грипенами". Они планируют повысить до 5 самолетов в месяц, но все равно, это не закрывает ту дельту, которая нужна. То есть, уступит кто-то очередь, или не уступит - это вопрос времени. Но надо понимать, что мы сейчас говорим об авиационной составляющей как в будущем. То есть, мы планируем на будущее получить данный тип самолетов и эксплуатировать их", - отметил Храпчинский.

Он считает такой вариант на будущее неплохим, потому что Украина выбирает европейские самолеты, которые выгоднее с логистической точки зрения. "Их будет легче готовить, ремонтировать или обслуживать", - убежден Храпчинский.

Кроме того, говоря о системах противовоздушной обороны SAMP/T NG, которые Украина тоже стремится получить от Франции, то эти системы имеют в арсенале ракеты для перехвата баллистики.

В то же время, по его словам, пока американские системы Patriot лучше себя зарекомендовали, чем SAMP/T, потому что "Петриотов" больше. Украина получила системы SAMP/T в небольшом количестве.

"Тоже говорить о европейской системе, которая способна сбивать баллистику - это положительный момент, но, опять же, возвращаемся к количеству. Всего около семи систем во Франции, еще три системы в Италии. Заказала Италия еще какое-то количество. Цикл производства одной системы - это около 18 месяцев. И вопрос: поднимет ли Франция количество производства этих систем? Это на будущее", - отметил Храпчинский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посещает Францию и должен встретиться с президентом Эманнуэлем Макроном. Предполагается, что в ходе визита будет заключено соглашение о поставках Украине средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет.

В частности, речь идет о 10-летнем стратегическом соглашении в сфере авиации, которое будет означать поставки Украине многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault.

