Визит Зеленского во Францию принесет Украине значительную пользу.

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, заключит сегодня, 17 ноября, соглашение с Францией о поставках средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет. Как пишет Reuters, таким образом украинский лидер стремится укрепить долгосрочный потенциал своей армии для борьбы с Россией.

По словам журналистов, Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Известно, что в последние недели РФ усилила интенсивные атаки своих дронов и ракет на Украину, а также заявила о резком продвижении своих войск в Запорожской области.

Военная помощь Франции для Украины - что известно

В Reuters напомнили, что в течение нескольких недель продолжались переговоры о том, как Франция может предоставить больше военной поддержки воздушной обороне Украины, несмотря на политическую и бюджетную нестабильность в Париже, из-за чего возникли сомнения, сможет ли страна вообще помочь.

"В прошлом месяце Макрон пообещал предоставить больше истребителей Mirage, сначала обещав поставить шесть, а также новую партию ракет класса "земля-воздух" Aster 30, произведенных европейской группой MBDA, для батарей противовоздушной обороны SAMP/T, эксплуатируемых Киевом", - добавили в материале.

В то же время два человека, которые осведомлены в этом вопросе, сообщили, что визит в понедельник принесет Киеву больше пользы. В частности, в результате него могут заключить 10-летнее стратегическое соглашение в сфере авиации, которое будет означать поставки Украине многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault.

"Некоторые из них могут поступить непосредственно из французских запасов, хотя большая часть будет долгосрочной и станет частью усилий Украины по расширению своего долгосрочного парка до 250 боевых самолетов, включая американские F-16 и шведские Gripen", - уточнили в издании.

Также два источника отметили, что в понедельник могут быть заключены соглашения о поставках дополнительных систем противовоздушной обороны SAMP/T из существующих французских запасов или в рамках долгосрочных заказов на системы нового поколения, вместе с ракетами и системами противодействия БпЛА.

По информации источников, пока непонятно, как будут финансироваться эти соглашения.

В свою очередь накануне визита Зеленского офис Макрона сообщил для СМИ, что целью является "поставить французское совершенство в оборонной промышленности на службу обороне Украины" и "позволить ей приобрести системы, необходимые для реагирования на российскую агрессию".

Украина и Франция - последние новости

Ранее The Guardian сообщал, что Франция поставляет в Украину очень специфический "инструмент" противодействия дронам. Речь идет о рыболовных сетях, которые оказались очень хорошим инструментом для защиты автодорог от российских дронов.

По словам журналистов, в рыбацких портах Бретани (регион на северо-западе Франции) всегда валялось много выброшенных рыболовных сетей.

"В этом регионе нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний, которые их перерабатывают, закрылись. Если они им нужны для создания стен против дронов и спасения жизней в Украине, они могут их получить. Когда мы узнали, что Украине нужны сетки, рыболовное сообщество быстро отреагировало", - рассказал президент благотворительной организации Жерар Ле Дюфф.

В то же время начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилл заявил, что его страна готова направить войска в Украину в следующем году в рамках "гарантий безопасности". Он отметил, что армия Франции готова одновременно управлять "тремя уровнями тревоги", включая уровень потенциального развертывания в Украине.

