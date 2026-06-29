Украина ведет беспрецедентные переговоры с Францией о локализации производства ракет SCALP

Украина демонстрирует заметный прогресс в переговорах о получении международных лицензий на внутреннее производство французских крылатых ракет SCALP.

Несмотря на высокий уровень бюрократических и юридических согласований, диалог с западными партнерами уже перешел в практическую плоскость. Основой для текущих детальных переговоров стал недавний визит Президента Украины во Францию, где состоялся результативный диалог с Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили концепцию так называемого "шеринга лицензий", который позволит наладить выпуск ракет класса "воздух-земля" SCALP непосредственно на украинских мощностях.

Об этом во время совместного брифинга с министром обороны Дании Йеппе Бруусом сообщил глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров. По его словам, параллельно с интеграцией иностранных технологий Киев делает ключевую ставку на расширение собственных ракетных возможностей за счет прямых иностранных инвестиций, пишет "Укринформ".

В настоящее время Министерство обороны, правительственные структуры и компания-производитель согласовывают технические и юридические нюансы:

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Интеллектуальная собственность: прорабатываются сложные правовые механизмы передачи строго защищенных оборонных технологий. Компонентная база: решается комплекс технических вопросов, связанных с поставкой специфических комплектующих и узлов для сборки ракет. Производственная логистика: Создаются условия безопасности и инфраструктурные предпосылки для открытия новых сборочных линий внутри страны.

Министр призвал к сдержанному оптимизму, поскольку из-за естественной оборонной бюрократии объявлять окончательные результаты и сроки ещё рано, однако сам факт перехода к детальному обсуждению таких систем является беспрецедентным.

Пост-G7 и американский вектор: противоракетные перспективы

Новый импульс процессу локализации высокотехнологичного оружия придала итоговая декларация саммита лидеров "Группы семи" (G7), в которой были обозначены приоритеты развития украинской противовоздушной обороны и совместного производства вооружений. Опираясь на эти политические решения, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в настоящее время ведет активные закрытые консультации с официальным Вашингтоном.

"Пока не можем раскрыть никаких подробностей, но в целом уже беспрецедентно, что это было объявлено после G7 и что вообще начались такие переговоры. И если мы говорим о ракетах SCALP, то даже они уже стали предметом более детального обсуждения. Это первые шаги. Мы осторожно продолжаем поддерживать эти контакты для того, чтобы добиться результата", – отметил Федоров.

"Датская модель" и опора на отечественный ракетный потенциал

В ожидании решения по иностранным лицензиям Украина уже добилась значительных успехов в расширении собственного ракетного производства. Отечественный ОПК смог самостоятельно нарастить выпуск линейки дальнобойных ракет, которые успешно применяются для выполнения боевых задач.

Главным инструментом для ускорения этого процесса Федоров назвал "датскую модель" – прямое финансирование зарубежными партнерами производства оружия непосредственно украинскими предприятиями по уже готовым и проверенным в бою технологиям.

"На данный момент очень важно поддерживать украинских производителей через датскую модель или другие форматы, потому что мы понимаем, как масштабировать то, что уже эффективно работает. И сегодня мы максимально надеемся и рассчитываем на собственные силы в этом вопросе. Поэтому мы и работаем над тем, чтобы каждый дополнительный доллар инвестировать в украинское производство и масштабировать это производство", – подчеркнул министр.

Поставка оружия Украине

По информации издания Defense Express, у Украины есть перспектива получения крупной партии крылатых ракет Ruta от нидерландского производителя Destinus, причем финансирование этой закупки полностью возьмут на себя Нидерланды.

О достижении соответствующего соглашения ранее заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако эксперты отмечают, что ключевые детали будущей поставки пока остаются неясными. В частности, нет четкой информации о конкретной модификации вооружения, поскольку у разработчика есть как минимум три варианта ракеты: Block 1, Block 2 и Block 3.

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