Украинские дронщики одним ударом уничтожили 65 кадыровцев, – Мадяр (видео)

Оккупанты разместились в здании на территории оккупированного города Снежное.

ВСУ уничтожили центр подготовки вражеских дронщиков в оккупированной Донецкой области. В ходе одной операции было уничтожено 65 курсантов. Об этом в своем Telegram сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.

По его словам, в городе Снежное, оккупированном еще с 2014 года, 78-й полк спецназначения "Север-Ахмат" 42-й дивизии армии РФ создал учебный центр для своих дронщиков. В ночь на 20 мая 1-й отдельный центр СБС в координации с СБУ нанес удар 11 средствами middle strike с боевой частью в 100 кг.

Как отметил Мадяр, двухэтажное здание, в котором россияне разместили личный состав, также было местом хранения беспилотников и боевых частей.

"Подтверждено уничтожение 65 курсантов и начальника центра ППК "Бурый", доктора наук Академии ракетных и артиллерийских наук. Количество санитарных потерь уточняется, информация по больницам. Находящийся в подвальных помещениях запас боеприпасов оставил незабываемые впечатления у находящихся на объекте [россиян]", – написал командующий СБС.

По словам Мадяра, таких центров подготовки на оккупированной территории было всего три. Теперь осталось два. "Пока", – добавил Мадяр.

Как писал УНИАН, Силы обороны Украины активизировали зачистку района Степногорска в Запорожской области, где российские войска длительное время оказывали сильное давление и пытались продвигаться вглубь украинской обороны.

Украинским военным удалось выбить оккупантов из районов Речного, Лукьяновского и Павловки, а также нанести удары по логистике и операторам дронов противника. В то же время полной стабилизации участка пока нет, поскольку российская пехота продолжает штурмы и попытки закрепиться на местности.

