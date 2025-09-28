Американцы считают, что дроны Bayraktar эффективно используются украинцами для наблюдения и нападения, что удивило российскую армию.

США обратились к турецкой компании Baykar с просьбой открыть производство на своей территории.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает издание Van Postasi Gazetesi. Отмечается, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 компании Baykar в представленном в Конгресс отчете характеризовались как символ регионального сдерживания Турции, добавило издание Turkiye Gazetesi.

Также в документе подчеркивается роль Турции в НАТО, ее стратегическое расположение в Черноморском регионе и рост оборонной промышленности.

"Беспилотные летательные аппараты Bayraktar эффективно используются украинцами в операциях наблюдения и нападения, что удивило российскую армию. Этот беспилотник изменил ход войны в 2022 году и демонстрирует лидерство Турции в производстве беспилотных летательных аппаратов", - говорится в отчете.

Кроме того, турецко-украинское оборонное сотрудничество рассматривается в документе как критически важный вопрос. Хотя украинский завод Baykar стал целью российской атаки в августе, это не ослабило стратегическое партнерство между двумя странами. Напротив, согласно отчету, сотрудничество в таких сферах, как беспилотные летательные аппараты, технологии двигателей и производство корветов, углубилось.

В связи с этим Фидан отметил, что США должны отменить санкции, наложенные на оборонную промышленность Турции. Министр уточнил, что США должны отменить санкции CAATSA как для программы F-35, так и для двигателей турецкого национального истребителя KAAN. В частности, по его словам, лицензия на двигатели для истребителя KAAN была остановлена из-за блокады США.

Дроны Bayraktar TB2

TB2 - ударный оперативно-тактический средневысотный БпЛА с большой продолжительностью полета, который может выполнять дистанционный управляемый или автономный полет. Он может нести различное современное вооружение, в частности, авиабомбы MAM-C и MAM-L, а также противотанковые ракеты UMTAS.

Bayraktar TB2 очень результативно применяется Украиной с начала российского вторжения.

В феврале турецкая компания Baykar объявила о создании новой модификации БпЛА Bayraktar TB2. Новинка получила название Bayraktar TB2T-AI. По словам разработчиков, аппарат представляет собой "новое поколение" и призван "изменить баланс сил".

