Турецкая компания Baykar испытала четвертый прототип реактивного палубного БПЛА Bayraktar Kızılelma. Он оснащен двигателем, который произвело украинское конструкторское бюро, пишет Defense Express.
Отмечается, что испытания провели на базе летно-тренировочного испытательного центра AKINCI. В издании поделились, что четвертый прототип Bayraktar Kızılelma оснастили двигателем АИ-322Ф от украинского ГП "Ивченко-Прогресс".
Журналисты напомнили, что соглашение об интеграции двигателей украинского производства между Baykar и "Ивченко-Прогресс" было подписано в 2021 году.
Первый полет Bayraktar Kızılelma был изначально запланирован на 2023 год, но состоялся раньше - в 2022 году. Уже в 2023 году БПЛА совершил полет с многофункциональным истребителем F-16C.
Baykar показала новую модификацию БПЛА Bayraktar TB2 - что известно
Ранее турецкая компания Baykar объявила о создании новой модификации беспилотника Bayraktar TB2. Она получила название Bayraktar TB2T-AI.
Дрон получил турбовинтовой двигатель неизвестного типа, который позволил увеличить взлетный вес и полезную нагрузку БПЛА. Скорость обновленного дрона достигает 300 км/ч. Он может подняться на высоту 9000 метров менее чем за 30 минут.