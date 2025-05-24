Первый полет прототипа Bayraktar Kızılelma состоялся в 2022 году.

Турецкая компания Baykar испытала четвертый прототип реактивного палубного БПЛА Bayraktar Kızılelma. Он оснащен двигателем, который произвело украинское конструкторское бюро, пишет Defense Express.

Отмечается, что испытания провели на базе летно-тренировочного испытательного центра AKINCI. В издании поделились, что четвертый прототип Bayraktar Kızılelma оснастили двигателем АИ-322Ф от украинского ГП "Ивченко-Прогресс".

Журналисты напомнили, что соглашение об интеграции двигателей украинского производства между Baykar и "Ивченко-Прогресс" было подписано в 2021 году.

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Первый полет Bayraktar Kızılelma был изначально запланирован на 2023 год, но состоялся раньше - в 2022 году. Уже в 2023 году БПЛА совершил полет с многофункциональным истребителем F-16C.

Baykar показала новую модификацию БПЛА Bayraktar TB2 - что известно

Ранее турецкая компания Baykar объявила о создании новой модификации беспилотника Bayraktar TB2. Она получила название Bayraktar TB2T-AI.

Дрон получил турбовинтовой двигатель неизвестного типа, который позволил увеличить взлетный вес и полезную нагрузку БПЛА. Скорость обновленного дрона достигает 300 км/ч. Он может подняться на высоту 9000 метров менее чем за 30 минут.

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