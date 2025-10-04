Такой истребитель был построен компанией Baykar для выполнения боевых задач.

Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar KIZILELMA вошел в новую фазу испытаний. Об этом сообщает Clash Report.

Отмечается, что самолет, обладающий свойствами стелс, впервые оснащен умными боеприпасами.

Известно, что прототип PT-3 совершил полет с внешне установленной высокоточной бомбой TOLUN производства ASELSAN, а через несколько дней он прошел испытания с управляемым оружием TEBER-82 производства Roketsan весом 226 килограммов.

Стоит отметить, что беспилотный истребитель Bayraktar KIZILELMA был спроектирован и построен компанией Baykar для выполнения боевых задач "воздух-земля" и "воздух-воздух". Кроме того, он будет обладать способностью взлетать и садиться с кораблей с короткой взлетной полосой.

