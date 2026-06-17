В РФ возникли проблемы с боеготовностью стратегических Ту-160

Россия продолжает восстанавливать стратегические бомбардировщики Ту-160 из советских заготовок, однако ключевой проблемой остаётся не оборудование для их сборки, а низкая боеготовность авиапарка.

Российские пропагандистские ресурсы заявили, что при возобновлении производства стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Казанском авиационном заводе в 2015 году было принято решение использовать исключительно российское оборудование, отказавшись от возможного импорта западных аналогов, пишет Defense Express.

Также сообщалось, что руководство предприятия предлагало привлечь к проекту производственные мощности Казанского вертолетного завода, однако получило отказ.

В то же время Россия не раскрывает, какое именно оборудование используется для сборки Ту-160. Не исключено, что заявления о полном импортозамещении могут свидетельствовать об обратном – о зависимости от импортных технологий и комплектующих даже в сфере стратегической авиации.

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Однако фактическая ситуация с парком Ту-160 свидетельствует о том, что основная проблема заключается не в производственном оборудовании. После 2015 года Россия не наладила полноценное серийное производство новых самолетов, а продолжает достраивать машины из заготовок, созданных еще в советское время. Такие модернизированные бомбардировщики получили обозначение Ту-160М2.

По данным украинского ресурса AviVector, по состоянию на апрель 2026 года у России было не менее пяти Ту-160М2, однако информация об их статусе остаётся неизвестной – самолёты могли как войти в состав стратегической авиации, так и продолжать проходить испытания.

Всего в строю находятся 18 бомбардировщиков Ту-160. При этом от семи до девяти самолетов постоянно находятся на ремонте или техническом обслуживании на Казанском авиазаводе.

Для ракетных ударов по Украине Россия регулярно задействует лишь семь Ту-160. Это свидетельствует о том, что уровень оперативной готовности этого флота составляет примерно 40%.

Таким образом, для России определяющее значение имеет не то, на каком оборудовании собираются Ту-160, а реальная надёжность этих самолётов и эффективность системы их ремонта и технического обслуживания как на заводах, так и в воинских частях.

Проблемы РФ на фронте

Напомним, в Иркутской области России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Факт падения самолета официально подтвердили в Министерстве обороны РФ. Этот самолет используется в войне против Украины в качестве ракетоносца. Во время падения бомбардировщик выполнял вылет без боекомплекта и упал при заходе на посадку в рамках якобы "планового учебно-тренировочного полёта".

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