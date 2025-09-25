РФ стягивает на уральский завод сотни старых танковых корпусов: аналитики объяснили, зачем

По словам экспертов, потери опустошают базы хранения РФ, из-за чего оккупанты "достают" худшие машины.

Россия начала массово стягивать старые корпуса танков Т-72А на предприятие "Уралвагонзавод". По мнению аналитиков, сотни машин попытаются восстановить для нужд фронта или переделать на новые боевые платформы - от "Терминаторов" до тяжелых БТРов.

Как пишет Defense Express, возле "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле заметили скопление корпусов старых Т-72А. Согласно спутниковым снимкам, опубликованным пользователем сети Х с ником Jonpy99, в августе на площадках "Уралвагонзавода" появились сотни корпусов, которых раньше там не было. Аналитик предполагает, что речь идет о доступности в резерве около тысячи корпусов, которые планируют вывести с баз хранения и привезти на восстановление.

Как объясняют специалисты, Т-72А - это модификация производства 1979-1985 годов. По сравнению с Т-72Б она имеет более простое бронирование, слабый двигатель (В-46-6 на ~780 л.с.) и менее совершенную систему управления огнем. Поэтому на восстановление таких машин уйдет больше времени и ресурсов, чем на восстановление более современных Т-72Б.

По словам экспертов, на "Уралвагонзаводе" тянется массовая операция - появление корпусов началось примерно в августе, так что процесс транспортировки и принятия решений длился несколько месяцев.

Выделяются два главных сценария использования привезенных корпусов. Первый - ремонт и модернизация для отправки на фронт.

"Из-за нехватки современных платформ и потери техники Россия может стремиться пополнить парки за счет обновленных Т-72А", - пишут авторы.

Однако большая часть корпусов в худшем состоянии, поэтому работ нужно больше - и поэтому проект потребует значительных человеческих и материальных ресурсов.

Второй вариант - превращение в другие боевые машины. Для машин в лучшем состоянии рассматривают вариант модернизации под легкие штурмовые или специализированные модули - например, варианты вроде ТШРК "Штурм" (с укороченной пушкой и элементами дистанционного управления). Для сильно изношенных корпусов - или таких, что уже без башен - возможен вариант превращения в БМПТ "Терминатор", которых, по сообщениям, в РФ якобы заказано больше.

Кроме того, из шасси Т-72А могут делать тяжелые БТРы с увеличенным десантным отделением (примерно на 6-8 человек) и местами для установок противодронной защиты - подобные образцы уже замечали вблизи завода летом 2024 года, что может свидетельствовать о намерениях серийном производстве таких машин.

Возвращение Т-72А в строй потребует значительных затрат времени и ручного труда - сообщается, что из-за меньшей автоматизации "Уралвагонзавод" может полагаться больше на человеческие ресурсы, что повышает стоимость и продолжительность восстановления. Кроме того, машины в лучшем состоянии подходят для модернизации, а в худшем - лучше использовать как платформу для других бронированных проектов.

"Потери действительно опустошают базы хранения, заставляя РФ доставать худшие машины, которые требуют дополнительного времени и ресурсов на восстановление. В то же время до полного окончания бронетехники еще далеко, если учесть, что те же МТ-ЛБу, БТР-60 и БРДМ-2 так сильно не затрагивались", - пишет Defense Express.

Как Россия возвращает старые танки

Напомним, из-за масштабных безвозвратных потерь вооружения и техники РФ начала массового расконсервировать устаревшие боевые машины, в частности танки типа Т-62. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ начало активно возвращать в эксплуатацию еще более старые образцы. Восстановление Т-62 происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в пгт Атамановка Забайкальского края.

