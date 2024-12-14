Речь идет о самых крупных базах, но есть еще некоторое количество танков на меньших базах, не вошедших в эти подсчеты.

На следующий год у России остается в резерве на базах хранения еще около 2800 танков, из которых большинство – давно устаревшие модели. Такие подсчеты приводит военный обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, самые крупные центральные базы резерва танков (ЦБРТ), если судить по количеству оставшихся танков, сегодня в России следующие:

769 ЦБРТ – на хранении около 800 танков Т-62;

349 ЦБРТ – на хранении около 800 танков Т-72А и Т-64;

2456 ЦБРТ – на хранении около 500 танков Т-62, Т-64, Т-72У.

1311 ЦБРТ – на хранении около 400 танков Т-72Б;

2544 ЦБРТ – на хранении около 300танков Т-54/55 и Т-62.

Коваленко отметил, что большинство танков, остающихся на первых двух ЦБРТ, являются непригодными к восстановлению.

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"Собственно, таков потенциальный потенциал ВПК РФ по дальнейшей компенсации потерь категории ОБТ на следующий год", – резюмировал он.

У России заканчивается резерв бронетехники

Как писал УНИАН, Россия снимает с хранения и отправляет на восстановление даже совершенно непригодные танки. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки 22-й базы хранения военной техники, в прошлом одной из крупнейших.

Также мы рассказывали, что Россия фактически исчерпала советские запасы пригодных к использованию легкобронированных тягачей МТ-ЛБ, которые активно используются на фронте. По мнению аналитиков, то, что остается стоять на базах, практически не пригодно к восстановлению.

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