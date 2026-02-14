В Бельгии назвали 'безумием' иметь три истребителя 6-го поколения в Европе

По словам министра обороны Бельгии, нужно остановить эту идею.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал "безумием" наличие в Европе трех истребителей нового поколения. По его словам, это будет слишком дорого.

"Это безумие. [Мы] должны остановить эту идею. Я считаю, что производство трех [разных самолетов] слишком дорого. Лучше иметь одну большую программу, которая включает облачную сеть и Collaborative Combat Aircraft (CCA)", - отметил Франкен в интервью Breaking Defense.

Как пишет Defense Express, об этом политик сказал после того, как Франция и Германия окончательно поссорились в рамках европейского авиационного проекта FCAS (Future Combat Air System). В то же время недавно в Airbus предложили спасти эту программу, разделив ее на два отдельных истребителя - более легкий для Франции и Испании, и более тяжелый и мощный - для Германии.

"И действительно тогда получается, что в Европе вполне может быть три проекта самолетов следующего поколения. Кроме этих двух, пока "живым" остается почти европейский GCAP (Global Combat Air Programme) с Великобританией, Италией и Японией", - отметили аналитики.

По словам экспертов, это произойдет в случае, если Швеция сможет изготовить самолет самостоятельно. Также одним из вариантов остается присоединение к какой-либо существующей программе, если FCAS окончательно распадется, то в Европе фактически останется только GCAP.

Франкен подчеркнул, что Брюссель в проекте FCAS имеет статус наблюдателя, но "у нас нет много информации" о последних политических и промышленных событиях, связанных с этой инициативой.

"Это дело ключевых игроков. ... Я не уверен, что все закончится хорошо. Я предполагаю, что это будет проблематично", - отметил министр обороны Бельгии.

Что известно о проектах истребителей в Европе

Ранее Financial Times писало, что Макрон оказался между двух огней из-за разработки истребителя нового поколения в Европе. Президент Франции столкнулся с препятствием в своих амбициях по развитию флагманской франко-немецкой программы истребителей нового поколения, а именно со средней оборонной компанией страны, которая, по предположениям, должна была выполнять его указания.

Речь идет о компании Dassault Aviation, которая с 1950-х годов имеет независимую политику и влияние, ведь является главным поставщиком французских боевых самолетов.

"Она известна тем, что в 1980-х годах отказалась от другого трансграничного оборонного проекта - Eurofighter Typhoon, который позже был построен Великобританией, Италией, Германией и Испанией, - поскольку хотела быть лидером в проектировании и производстве", - подчеркнули в FT.

