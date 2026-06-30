Эксперты оценили возможность производства французских ракет Storm Shadow/SCALP в Украине

Несмотря на политическую готовность Парижа, практическая реализация этого проекта представляет собой чрезвычайно тернистый путь из-за вопросов интеллектуальной собственности и строгой оборонной бюрократии конгломерата MBDA.

Заявление министра обороны Михаила Федорова о переговорах с Францией относительно лицензионного выпуска крылатых ракет SCALP (британское название – Storm Shadow) вызвало оживленное обсуждение в экспертной среде. Аналитики издания Defense Express отмечают: если Киеву удастся довести дело до конца, Украина станет первым государством в мире, получившим лицензию на производство западных крылатых ракет. Однако технологические "узкие места" могут заставить оружейников искать более гибкие альтернативные решения.

История мирового рынка вооружений не знает примеров, когда бы США или страны Европы передавали технологии производства своих крылатых ракет другим государствам. Даже несмотря на то, что Storm Shadow/SCALP находится на вооружении девяти иностранных стран-операторов, ни одна из них не имела права на их локализацию.

Раньше это объясняли сугубо экономической нецелесообразностью: зарубежные заказы были слишком малы, чтобы окупить колоссальные затраты на развертывание полноценных сборочных линий и налаживание сложных производственных цепочек.

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Зато страны-агрессоры действуют иначе. Россия, например, активно делится ракетными технологиями: либо под видом "совместных разработок" (например, копирование ракеты "Оникс" в индийскую BrahMos с глубокой локализацией), либо через тесную и непубличную передачу баллистических технологий Северной Корее. Западная же оборонная система традиционно держит такие разработки под строгой охраной.

Основные технологические препятствия: где скрыты "узкие места"?

Собственное производство SCALP позволило бы Украине минимизировать зависимость от загруженности заводов компании MBDA. Однако собрать корпус ракеты – это самая простая часть задачи. Реальный темп выпуска будет определяться способностью изготавливать ключевые высокотехнологичные компоненты:

Навигационные блоки и тепловизионные головки самонаведения: требуют сверхсложной электронной базы и специфического программного обеспечения. Турбореактивные двигатели: создание надёжных силовых установок для крылатых ракет требует уникальных сплавов и точного машиностроения. Тандемные боевые части типа BROACH: специализированные проникающие заряды, технология производства которых является строго охраняемой тайной.

Освоение и развертывание производства каждого из этих узлов с нуля на территории Украины – это многолетний процесс, который невозможно завершить за несколько месяцев даже при максимальном финансировании.

Оптимальный путь: компонентная интеграция и "Нептун 2"

Учитывая сложность полной локализации, эксперты Defense Express считают, что гораздо более эффективным и быстрым шагом для Украины могло бы стать лицензионное производство лишь отдельных западных узлов. Их можно было бы интегрировать в уже существующие и проверенные в бою украинские ракетные платформы.

Подобный опыт совместного финансирования и научного вклада уже практиковался в Европе при создании систем Storm Shadow и Taurus. Более того, украинское ГККБ "Луч" и европейский гигант MBDA уже достигли фундаментальных договоренностей о стратегическом сотрудничестве. Речь идет о совместной работе над созданием новой украинской крылатой ракеты "Нептун 2".

Удары по РФ ракетами Storm Shadow

В марте в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram отмечалось, что украинские Силы обороны поразили крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow брянский завод микроэлектроники "Кремний Эл", который обеспечивал системами управления все типы российских ракет. В Генштабе подчеркнули, что эта атака является частью системных действий, направленных на ослабление военно-экономического потенциала РФ. Завод "Кремний Эл" играет критически важную роль в создании российского "высокоточного" вооружения.

В феврале на территории временно оккупированного Крыма захватнические власти начали сносить здание штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, которое получило серьезные повреждения в результате удара украинских сил осенью 2023 года. Ракетный удар по военному объекту был нанесен 22 сентября 2023 года примерно в 13:00. Для поражения цели украинские воздушные силы использовали крылатые ракеты Storm Shadow, оснащенные 450-килограммовыми боевыми частями. Прямое попадание двух ракет привело к масштабным разрушениям здания, из-за чего его дальнейшее использование стало невозможным.

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