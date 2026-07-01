Кинбурнская коса уже никогда не станет такой, какой была до войны, - эколог

По его словам, когда люди слышат словосочетание Кинбурнская коса, обычный гражданин представляет себе какую-то узкую полосу песка между морем и лиманом.

Кинбурнская коса - один из самых уникальных природных узелков Черноморского побережья. Разрушения, пожары и постоянное беспокойство животных изменили не только внешний вид территории, но и нарушили ее внутренние природные процессы. Эколог Валентин Щербина в беседе с УНИАН объяснил, чем уникальна эта территория, какие наиболее опасные последствия войны часто не видны сразу и сколько времени понадобится Кинбурнской косе для восстановления.

Чем уникальна Кинбурнская коса и почему ее считают одной из самых ценных природных территорий не только Украины, но и Европы? Какие экосистемы и природные комплексы сосредоточены на этой территории?

"Когда люди слышат словосочетание "Кинбурнская коса", обычный человек представляет себе какую-то узкую полосу песка между морем и лиманом. А на самом деле это гораздо больше, чем просто коса. Это целый природный мир, который формировался там тысячи лет и благодаря этому стал одним из самых уникальных ландшафтов Украины", - подчеркнул эколог.

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Название "Кинбурнская коса" давно стало своеобразным символом всего Кинбурнского природного комплекса. В то же время географически коса является лишь частью Кинбурнского полуострова. Именно об этом природном комплексе как единой экосистеме пойдет речь далее, подчеркнул он.

Эколог также пояснил, что Кинбурнская коса расположена в месте, где встречаются Черное море, Днепр и Днепровско-Бугский лиман. Это уникальный природный узел, в котором одновременно взаимодействуют морские, лиманные, пресноводные и наземные экосистемы. Именно такое сочетание природных условий встречается довольно редко.

"Если смотреть на Кинбурн сверху на карте, может показаться, что это всего лишь обширная песчаная территория. Но стоит пройти всего несколько сотен метров - и ландшафт полностью меняется. Здесь можно увидеть песчаные степи, движущиеся дюны, заболоченные низины, солончаки, соленые и пресные озера. На территории косы также есть дубовые рощи, небольшие березовые насаждения, ольховые леса, пойменные территории, плавни, морское побережье и мелководье", - добавил Щербина.

Основные природные комплексы и ландшафты Кинбурнской косы:

Песчаные степи - обширные открытые территории с растительностью, приспособленной к засушливым условиям и бедным песчаным почвам.

Движущиеся дюны - участки с песчаными холмами, которые постоянно меняются под воздействием ветра.

Заболоченные низины - влажные территории, где формируются особые условия для развития специфических растений и животных.

Солончаки - участки с повышенным содержанием солей в почве, где могут выживать только специально приспособленные виды.

Соленые и пресные озера - водоемы с различным химическим составом воды. У части из них уровень солености может меняться в зависимости от осадков, водообмена с морем и лиманами.

Дубовые рощи и березовые перелески - уникальные для этой территории лесные участки, сохранившиеся на узкой полосе суши между водными пространствами.

Вязовые рощи и влажные лесные сообщества - растительные комплексы, формирующиеся в местах с высокой влажностью.

Пойменные территории и плавни - участки, связанные с водным режимом, где развиваются тростниковые заросли и другая влаголюбивая растительность.

Морское побережье с мелководьем и заливами - территории, где сочетаются морские и сухопутные экосистемы, создавая условия для обитания большого количества видов.

И эта мозаика различных сред обитания создает условия для существования большого количества видов растений и животных и делает Кинбурнскую косу одним из самых ценных природных мест Украины.

"Для эколога, то есть для меня, Кинбурнская коса - это не просто какая-то территория - это, я бы сказал, лаборатория под открытым небом, где можно одновременно наблюдать взаимодействие природных процессов практически без хозяйственного вмешательства, что важно. Особую ценность там представляют песчаные степи, такие участки прекрасны. На первый взгляд они могут показаться безжизненными, но на самом деле это одна из самых сложных экосистем Украины. Растения здесь приспособились жить в условиях, где почти нет воды, дует сильный ветер, постоянно переносится песок, а летом его поверхность может нагреваться до температуры, опасной даже для большинства насекомых", - пояснил эксперт.

Именно способность выживать в постоянно меняющейся среде сделала экосистему Кинбурнской косы такой уникальной. Особую роль здесь играют многочисленные озера, которых на территории косы очень много. Среди них есть как соленые и солоноватые водоемы, так и пресные. Некоторые озера могут изменять уровень солености в зависимости от количества осадков, уровня воды в море и связи с лиманными водами.

Для многих живых организмов даже небольшое изменение солености может оказаться решающим. Поэтому каждое озеро на Кинбурнской косе фактически представляет собой отдельную маленькую экосистему со своими особенностями.

"Важно понимать, что Кинбурнская коса - это не просто совокупность отдельных природных объектов. Вся территория функционирует как единый живой организм, где каждый элемент связан с другим. Именно поэтому экологи во всем мире уже начинают чаще говорить не об отдельных видах - знаковых, редких, - а о функционировании ландшафта. Если выпадает хотя бы одно из важных звеньев, постепенно начинает меняться вся система", - пояснил эксперт.

Для Украины Кинбурнская коса имеет также чрезвычайно важную стратегическую ценность. Это один из немногих уголков северного побережья Черного моря, где природные комплексы сохранились практически без существенного вмешательства человека. Многие подобные территории в Европе, которые когда-то имели схожие природные условия, давно застроены, разораны, осушены или превращены в курортные зоны. Побережье там часто занято базами отдыха, отелями и другой инфраструктурой. Зато Кинбурнская коса до начала полномасштабной войны оставалась местом, где можно было увидеть, каким было северное побережье Чёрного моря до того, как человек начал масштабно его изменять.

Масштаб природной ценности Кинбурнского полуострова хорошо иллюстрирует ещё один факт. На его территории сосредоточено сразу несколько природоохранных объектов разного уровня. Здесь расположены два участка Черноморского биосферного заповедника, Национальный природный парк "Белобережье Святослава", Региональный ландшафтный парк "Кинбурнская коса", а также водно-болотные угодья международного значения Ягорлицкий залив. Это означает, что международную ценность представляет не отдельный участок, а практически весь природный комплекс полуострова.

Такое сочетание природоохранных территорий разного статуса на относительно небольшой площади является скорее исключением, чем правилом. Оно свидетельствует о чрезвычайно высокой концентрации ценных природных комплексов и процессов, имеющих значение не только для Украины, но и для всей Европы.

Какой ущерб природе Кинбурнской косы уже нанесли боевые действия, пожары и военное присутствие?

Кинбурнская коса понесла значительные повреждения из-за войны - в частности, из-за пожаров и постоянного военного присутствия, говорит Щербина.

Когда люди видят современные фотографии косы, чаще всего они обращают внимание на видимые последствия: пожарища, поврежденные деревья, воронки от взрывов. Но для экологов это лишь "верхушка айсберга". Видимые разрушения можно сравнить с ожогами на коже, однако гораздо важнее понять, что происходит с "внутренними органами" - внутри экосистемы.

Наибольшая опасность заключается в невидимых изменениях: нарушении природных процессов, обеспечивающих устойчивость и восстановление территории. И именно этот скрытый ущерб может сохраняться еще долго после завершения боевых действий, подчеркнул эколог.

"И об этом мало кто говорит, часто говорят о потере краснокнижных видов, о том, что лес сгорел. А что внутри? Мало кто может сказать. И мы привыкли оценивать разрушения по тому, что можем увидеть: сколько гектаров там сгорело. На самом деле для природы гораздо важнее другой вопрос: эта экосистема продолжает функционировать сейчас, или уже угасает, или находится в состоянии комы? Природа - это не музей, где главное - сохранить каждый экспонат. Это живая система. Ценность этой системы заключается в способности постоянно рождать новую жизнь, в самовоспроизводстве", - подчеркнул эксперт.

Чтобы говорить о способности Кинбурнской косы к самовосстановлению, сначала нужно оценить масштаб нанесенного ущерба, добавил он.

Кинбурнская коса - это не статичный ландшафт. На её состояние постоянно влияют море, ветер, песок, подземные воды, лиманы, растительность и штормы.

Ветер формирует и перемещает дюны, которые защищают внутренние озера от проникновения морской воды во время штормов, песок постоянно перемещается, а растения своими корнями "удерживают" эти участки.

"Война разрушает природные процессы, которые формировались и согласовывались между собой на протяжении тысячелетий. Вот, например, пожары. Многие думают, что сгорела растительность, ну, со временем она отрастёт, но на Кинбурнской косе растительность выполняет гораздо более важную функцию, чем просто радует наш глаз, потому что корни растений удерживают пески, предотвращают их чрезмерное перемещение и помогают сохранить именно характерный рельеф. Если этот покров выгорел на больших площадях или был разрушен тяжелой техникой, ветер начинает переносить песок гораздо активнее. Постепенно могут меняться облики дюн, и это изменяет условия существования растений и животных. Для человека это почти незаметно в течение короткого промежутка времени, а для природы это означает, что меняется сама среда обитания", - отметил эколог.

Особенно важными для экосистемы Кинбурнской косы являются ее многочисленные небольшие озера, которые существуют благодаря естественному балансу между морем, лиманом, подземными водами и песчаными почвами. Даже незначительные изменения рельефа из-за взрывов, строительства укреплений или движения тяжелой техники могут нарушить движение воды. В результате водоемы могут начать пересыхать, становиться более солеными или терять свой привычный водный режим - а для многих растений, насекомых и земноводных это единственная среда обитания.

Еще одна серьезная, но почти незаметная для человека проблема - фрагментация природных сред обитания. Иногда она может быть даже опаснее, чем отдельные пожары или физическое разрушение территорий.

Дело в том, что животные в течение года перемещаются между различными участками: на одних ищут пищу, на других размножаются, в отдельных местах прячутся от непогоды. Но когда между этими участками появляются окопы, минные поля, выжженные территории или зоны активных боевых действий, ландшафт начинает распадаться на отдельные изолированные фрагменты.

Представьте себе ожерелье. Его ценность не только в отдельных бусинах, но и в нити, которая их соединяет. Если нить рвётся, бусины остаются, но ожерелье перестаёт существовать. То же самое и с ландшафтом. Его ценность - не только в отдельных озёрах, дюнах или лесах, но и в связях между ними, добавил Щербина.

Из-за такой изоляции крупные популяции животных могут распадаться на небольшие группы. Им становится сложнее находить партнеров для размножения, перемещаться и расселять молодых особей. В результате постепенно сокращается генетическое разнообразие, а это делает виды более уязвимыми к болезням, изменениям климата и другим угрозам.

"Наступает инбридная депрессия, есть такой фактор, как внутривидовое смешение, приводящее к сокращению численности популяции, и любой новый пожар, засуха или другой неблагоприятный фактор, даже шторм, может полностью уничтожить эту локальную популяцию", - подчеркнул эколог.

Еще одна серьезная проблема для Кинбурнской косы - загрязнение в результате боевых действий. Каждый взрыв оставляет после себя не только воронки в песке или почве, но и образовавшиеся во время взрыва опасные вещества, которые попадают в окружающую среду.

Для приморских экосистем такая ситуация особенно опасна, ведь вода постоянно перемещает эти вещества между озерами, лиманами и морем. Последствия такого загрязнения могут проявиться не сразу. Некоторые соединения способны накапливаться в природе и влиять на экосистемы даже спустя годы после завершения боевых действий - причем не обязательно только в тех местах, где произошло первоначальное загрязнение.

Отдельным фактором воздействия является постоянное беспокойство животных из-за взрывов, движения бронетехники, полётов дронов и военного присутствия. Такой постоянный стресс существенно меняет поведение многих видов.

"В то же время не стоит делать вывод, что природа Кинбурнской косы утрачена навсегда. Приморские экосистемы обладают высокой способностью к восстановлению, ведь на протяжении тысячелетий они приспосабливались к штормам, засухам, изменению береговой линии и постоянному перемещению песков. Однако эта способность имеет свои пределы. После деоккупации важно будет оценивать не только количество сгоревших гектаров или поврежденных участков. Главный вопрос после деоккупации будет звучать не так: "Что уцелело?". Главный вопрос будет другим: "Сохранилась ли у природы способность вновь рождать жизнь?". Именно это и является настоящим показателем её здоровья", - подытожил эксперт.

Что случилось с животными и птицами, которые жили на косе до начала полномасштабной войны? Какие редкие виды обитали там и как война повлияла на них?

По словам эколога, пожарами повреждено 4–5 тыс. га ландшафтов Кинбурна - часть животных и птиц погибла непосредственно из-за пожаров, взрывов, разрушения мест гнездования, браконьерства оккупантов. Особенно уязвимыми оказались молодые особи и птенцы. Другие виды были вынуждены покинуть территорию и сменить свои ареалы.

Те виды, которые остались, продолжают существовать под сильным воздействием стресса. У них меняются маршруты поиска пищи, нарушаются циклы размножения, исчезает стабильность популяций.

Главная проблема заключается в том, что война меняет саму структуру жизни всей экосистемы, нарушает связи между видами и природными процессами, которые формировались в течение очень длительного времени, говорит Щербина.

Правда ли, что Кинбурнская коса является одним из важнейших мест миграции птиц в Украине? Как война повлияла на этот процесс?

Что касается редких видов, он пояснил, что на Кинбурнской косе их не так много. Это связано с особенностями самой территории: здесь сложнее сформироваться видам, которые тысячелетиями жили бы только на одной ограниченной территории.

"Для появления эндемиков нужны более стабильные условия, например, как на Меловых скалах. А Кинбурнская коса - это территория постоянного движения. Здесь быстро меняется среда обитания. Да, здесь были орхидеи (одно из крупнейших полей в Европе), розовые пеликаны, дельфины, краснокнижные насекомые степей, например, эндемичный мурашка (Tapinoma kinburni). Но Кинбурнская коса имеет огромное значение прежде всего для мигрирующих видов птиц. Она является частью важного черноморского миграционного коридора, по которому ежегодно перемещались сотни тысяч, до миллиона пернатых", - пояснил эколог.

Для многих видов (аисты, журавли, гуси, утки и кулики) - это не только место отдыха во время перелётов, но и важная остановка, где они могут восстановить силы перед дальнейшей миграцией на 500 километров.

"Этот миграционный коридор является не только украинским, он является элементом общей европейской миграционной системы. И регулируется рядом международных соглашений, Боннской конвенцией (Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных) и Афро-евразийским соглашением о сохранении мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA), Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях. И именно в этой системе Кинбурнская коса является узлом, где птицы останавливаются для восстановления сил и подкармливаются во время миграции", - пояснил Щербина.

Большинство людей думает, что перелётная птица просто летит из точки А в точку Б. На самом деле она перемещается от одной природной "станции" к другой. Точно так же, как автомобиль преодолевает долгий путь от одной заправки до следующей. Именно такой "станцией" является Кинбурн, а одной из важных следующих остановок - Кизилирмак (Турция). Миграции через моря и континенты требуют огромных энергетических затрат, и такие природные "остановки" имеют критически важное значение для выживания многих видов. Кинбурнская коса играет эту роль благодаря своему расположению, мелководью, лиманам, песчаным побережьям и разнообразной растительности, которые создают богатую кормовую базу для птиц.

Из-за разрушения природных территорий война нарушила эти маршруты. Когда одна из таких "заправочных станций" для птиц исчезает или становится непригодной, птицам приходится менять маршрут, преодолевать большие расстояния без отдыха и использовать менее безопасные места для остановок.

В результате растут энергетические затраты, а шансы на выживание уменьшаются. Больше всего это сказывается на молодых птицах и ослабленных особях, которым сложнее выдержать такие изменения. Потеря функциональности этой "станции" из-за войны имеет каскадный эффект на весь миграционный путь.

"Часть территорий, на которых останавливались птицы, стала зоной постоянной опасности из-за взрывов, пожаров, движения той самой тяжелой техники. Активность дронов очень серьезно влияет на перелетных птиц, они их пугают.

И это приводит к тому, что птицы начинают избегать этих участков даже при наличии кормовых ресурсов. Наличие такой техники не влияет на микрофлору и микрофауну озер: где-то стоит тот танк - и ладно. Но фактор беспокойства очень важен для птиц", - подытожил эксперт.

В свою очередь, птицы участвовали в круговороте веществ: переносили питательные элементы, обогащали водоемы, влияли на состояние почв и водных экосистем, перемешивая ил. Хищные птицы также выполняли роль природных "санитаров", поедая ослабленных или погибших животных.

Когда Кинбурнская коса вновь окажется под контролем Украины, какие экологические потери могут оказаться наиболее болезненными, и сколько времени понадобится природе для восстановления?

После возвращения территории люди обычно ожидают, что природа быстро восстановится. Однако в случае с Кинбурнской косой речь идет не только о поврежденных участках, но и о нарушении работы всей экосистемы, вновь подчеркнул эколог.

Наибольшие потери связаны с несколькими взаимосвязанными процессами. Первый - это фрагментация ландшафта, когда природная территория разрывается на отдельные части и теряет свою целостность.

Второе серьезное последствие - нарушение водного режима малых озер и прибрежных низин. Эти водоемы зависят от очень тонкого баланса между морем, лиманом, подземными водами и песчаными почвами. Любые изменения могут повлиять на существование многих видов.

Еще одна проблема - нарушение связей между популяциями животных и растений. Кинбурнская коса протянулась вдоль побережья, поэтому многие виды существовали как единая система, перемещаясь между различными участками. Если эти природные коридоры разорваны, отдельные группы оказываются изолированными, им сложнее размножаться и восстанавливать численность.

"Главное - восстановить связь между ландшафтами, чтобы Кинбурнская коса перестала быть набором отдельных фрагментов и вновь стала целостной, живой экосистемой", - объясняет эксперт.

Если говорить о временных масштабах восстановления Кинбурнской косы, то они различаются для разных компонентов экосистемы.

Растительность песчаных степей может восстановиться относительно быстро - в течение нескольких лет, максимум до 10. Зато стабилизация дюн происходит значительно медленнее. Песчаные формы рельефа постоянно меняются под действием ветра, и для их закрепления требуется время, пока растительность достаточно укоренится и начнет удерживать песок.

Еще дольше восстанавливаются гидрологические режимы. Это сложные системы, которые зависят от взаимодействия моря, лимана, подземных вод и осадков, поэтому их стабилизация может длиться десятилетиями.

"Медленнее всего будет восстанавливаться функциональная связность экосистемы. То есть миграция видов между различными участками Кинбурнской косы, благодаря которой популяция животных, растений и птиц является устойчивой, стабильной, пластичной и способной выживать. Я бы подчеркнул, что ключевое последствие и вообще то, чего мы ожидаем, - это, собственно, не восстановление природы до того состояния, которое было до оккупации. Его уже никогда не будет. Природа способна выдерживать очень большие нагрузки. Но только до определенного предела. После перехода такого экологического порога она уже не возвращается к прежнему состоянию. Она начинает жить по новым правилам.

Природа после такого удара - как человек после тяжелого ранения или контузии - живет, движется, реагирует. Но уже по-другому.

То же самое и с ландшафтом. После войны он уже не станет таким, каким был.

Он сформирует новое стабильное состояние, с которым нам придется научиться работать.

На Кинбурнском полуострове растет гигантский дуб, который считается одним из старейших деревьев Николаевщины. Он пережил турецкие крепости, казацкие походы, две мировые войны, смену империй и государственных границ. Возможно, переживет и эту войну. Но даже если он останется стоять, это еще не значит, что природа вокруг него останется прежней. Дерево может выжить. Ландшафт - измениться навсегда", - подытожил он.

справка Валентин Щербина эколог Изучал географию и геоэкологию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Ветеран войны. С 5 августа 2023 года по настоящее время – вице-президент по военной экологии и восстановлению экосистем в Ассоциации профессионалов окружающей среды (PAEW).

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