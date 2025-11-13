Романенко убежден, что потенциал составляющих этой системы может дать результат.

Искусственный интеллект в дронах-перехватчиках поможет одному оператору управлять роем беспилотников. Такое мнение высказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Мы, на мой взгляд, по отдельным направлениям выигрываем именно в том, что находим новации и их реализуем. А проигрываем там, где это касается масштабирования. Россияне перевели свою экономику еще два года назад на военный лад, а у нас не делается это до сих пор", - сказал он в эфире Еспресо.

По его мнению, именно этого масштабирования, этого количества нам и не хватает.

"Если мы вышли сейчас на дроны-перехватчики где-то около 150 штук в сутки - на таком уровне вопрос не решить. Нужна быть система не только дронов-перехватчиков, а в комплексе традиционные зенитно-артиллерийские, зенитно-ракетные комплексы, системы радиоэлектронного подавления, авиации.

Генерал убежден, что потенциал составляющих этой системы может дать результат.

"Что касается дронов-перехватчиков, у нас тоже нарастает работа. Надо понимать, что там, где не заведен еще искусственный интеллект на какие-то конкретные такие дроны, то нужно на каждый дрон иметь своего оператора", - пояснил эксперт.

По его словам, что если мы выпустили 1000 дронов, то надо, чтобы к ним были подготовлены 1000 операторов соответствующим образом. Романенко сказал:

"Изменить эту ситуацию можно с тем, чтобы в этих технологиях участвовал искусственный интеллект, который позволяет одному оператору управлять роем. Во-вторых, значит, наиболее сложный этап операторской работы, это когда обнаружили этот дрон, объект вражеский и наводят наш дрон. За 100-200 м, чтобы, если воплощен искусственный интеллект, он перехватывал управление и дальше наводился самостоятельно. Это тоже снижает уровень подготовки нашего оператора".

Генерал считает, что этим вопросом нужно заниматься и реализовывать производство таких дронов.

"Если у нас за сутки летят около полутысячи дронов, значит, перехватчиков есть 150, и надо учитывать, что дальность действия в районе, где они стартуют - 3 км. То есть и это можно этот район обходить, то есть они могут защищать объект в таком радиусе. Чтобы эффективно они себя проявили, надо не на тысячи вражеских, например, дронов иметь свои тысячи, а на тысячу вражеских надо иметь несколько тысяч перехватчиков", - добавил он.

Война в Украине - борьба против "Шахедов"

Авиационный эксперт Богдан Долинце перечислил средства, которые являются эффективными для уничтожения реактивных "Шахедов". По его словам, речь идет об автоматизированных системах, таких как Gepard, наземные турели и, конечно, истребительная авиация.

