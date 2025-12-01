Рэперша призналась, знала ли она о планах коллеги пойти на конкурс.

Известная украинская рэперша Alyona Alyona высказалась об участии Jerry Heil в Национальном отборе на "Евровидение-2026".

Не секрет, что артистки в 2023 году вместе представляли Украину на международном песенном конкурсе. Тогда они спели свой хит "Teresa & Maria". По итогам голосования жюри и зрителей украинки заняли третье место. Теперь Jerry Heil попала в топ-15 участников Нацотбора как сольная исполнительница. Alyona Alyona призналась, что до последнего не знала, будет ли коллега снова участвовать в шоу.

"Когда я в последний раз у нее спрашивала, то она сама говорила: "Не знаю". Это было, наверное, месяца за полтора до окончания срока приема заявок. Она говорит: "Ну некогда пока писать песню, но может напишу", - вспомнила артистка в проекте "Ближче до зірок".

Однако тогда Alyona Alyona без колебаний посоветовала Jerry Heil смело идти вперед и покорять сцену.

"Я ей сказала: "Иди", - отметила артистка.

К слову, Jerry Heil уже в четвертый раз будет участвовать в Нацотборе на "Евровидение".

Напомним, ранее Jerry Heil раскрыла детали своего участия в Нацотборе на "Евровидение-2026".

