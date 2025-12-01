В сети показали 'обеспокоенного' Кислицу на переговорах в США: дипломат ответил (фото)

Кислица успокоил украинцев после фото с переговоров во Флориде, призвав "не волноваться".

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который принимал участие в переговорах по возможному мирному плану во Флориде, развеял беспокойство вокруг своего "обеспокоенного" вида во время встречи.

Дипломат обнародовал в соцсети Х новое фото вместе с послом Украины в США Ольгой Стефанишиной - на этот раз оба улыбаются.

Ранее в сети распространили снимок с начала переговоров во Флориде, где украинские представители выглядели напряженными и обеспокоенными. Это вызвало волну комментариев и предположений относительно атмосферы переговоров.

Видео дня

В новом посте Кислица отреагировал с юмором и успокоил читателей:

"Поскольку многие выразили столько интереса и обеспокоенности относительно наших выражений лица. Не волнуйтесь! Сохраняйте спокойствие и оставайтесь украинцами, как и мы с Ольгой Стефанишиной".

Мирный план - последние новости с переговоров

Как сообщал УНИАН, дипломатические контакты между делегациями продолжаются, а украинские представители подчеркивают, что работа ведется стабильно.

Место нового раунда переговоров еще не определено. Киев настаивает на личном контакте президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

По данным СМИ, на вчерашней встрече украинской и американской делегаций во Флориде сторонам так и не удалось согласовать проект мирного соглашения. Основные споры велись именно вокруг территориальных вопросов, а также темы возможного членства Украины в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: