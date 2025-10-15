Основной причиной возможного завершения производства Zuzana 2 является опыт войны в Украине.

В Словакии, вероятно, прекратят выпускать колесные 155-мм самоходные артиллерийские установки Zuzana. Об этом сообщает Denník N.

Отмечается, что речь идет о модификации Zuzana 2. Пока эта версия самоходной гаубицы находится в серийном производстве, а страны-партнеры поставляют их в Украину.

По данным издания, основной причиной возможного завершения производства Zuzana 2 является опыт войны в Украине. Заказчики хотят более мобильные и легкие самоходные гаубицы, в которых основное оружие и боекомплект расположены в автоматической башне, а экипаж находится в бронированной кабине. Тем временем в Zuzana 2 многие члены экипажа находятся в поворотной башне возле боеприпасов.

В издании подчеркнули, что производитель Zuzana не учел опыт украинских артиллеристов после боевого применения на фронте против российских войск. Журналисты поделились, что вместо Zuzana 2 оборонная компания Konštrukta Defence сосредоточится на выпуске новейших гаубиц Eva M2 с шасси 6×6.

САУ Zuzana - справка УНИАН

Напомним, что самоходные артиллерийские установки Zuzana выпускаются с 1998 года. Эта линейка является последующей модификацией САУ "Dana" с пушкой калибром 155 мм.

В 2009 году доработанная САУ Zuzana 2 прошла испытания. Она отличается от первой модификации стволом 52 калибра длиной, возможностью вращать башню на 360 градусов и новой бронированной кабиной экипажа.

САУ Zuzana в Украине - важные новости

Напомним, что в мае 2025 года Германия передала Украине большой пакет военной помощи. В него вошли, в частности, 3 колесные гаубицы Zuzana 2. Также Берлин передал 66 бронированных транспортных средств с защитой от минной засады.

Кроме того, в 2023 году Украине передали две САУ Zuzana 2, производство которых профинансировали Германия, Дания и Норвегия. Тогдашний премьер-министр Словакии Людовит Одор поблагодарил эти страны за передачу установок.

