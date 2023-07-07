Глава государства также отметил, что Украина готова покупать словацкую технику для проведения гуманитарного разминирования.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что со Словакией был подписан контракт о производстве 16 самоходных гаубиц "Zuzana-2".

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Братиславе.

Зеленский отметил, что они с Чапутовой подробно обсудили вопросы обороны и внешнеполитическое сотрудничество. От поблагодарил Словакию за оборонную поддержку.

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"Накануне подписан контракт о производстве 16 самоходных гаубиц "Zuzana-2". Конечно, мы работаем и ради других совместных производств: производства снарядов, производства пушек", - сказал он.

Кроме того, отметил глава государства, Украина готова покупать словацкую технику для гуманитарного разминирования и создавать новые производства такой техники для разминирования.

В свою очередь, Чапутова выразила поддержку как Украине, так и украинской формуле мира. "Мы поддерживаем мирные инициативы, которые должны вести к справедливому миру с сохранением суверенитета и целостности Украины. Поддерживаем вашу формулу мира, которая является перспективным решением российской агрессии", - сказала она.

Кроме того, Чапутова напомнила, что Словакия предоставила Украине средства противовоздушной обороны и боевые самолеты.

"Сотрудничество в этой сфере постепенно переходит в сотрудничество в других сферах. Нам удалось подписать контракт на поставку 16 "Зузан" в Украину и это произойдет уже в очень быстром времени", - отметила президент.

Она добавила, что будет происходить совместная разработка нового типа гаубиц. "Начнется совместное производство боеприпасов и наши предприятия будут разминировать территорию Украины", - сказала Чапутова.

САУ Zuzana-2 - что известно

Zuzana-2 представляет собой самоходную артиллерийскую установку на колесном шасси 8x8. Она оснащена 155-мм гаубицей, имеет максимальную дальность стрельбы 41 км. Автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в 1 мин или 16 выстрелов в 3 мин.

Ее башня имеет улучшенную броню и может совершать поворот на 360 градусов, а экипаж оставляет 3 человека. Запас хода машины - до 750 км.

Оружие для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5, о чем заявлял министр обороны Германии Борис Писториус.

Еще четыре танка Leopard 2 Украине передаст Испания. Также отправят бронетранспортеры и полевой госпиталь.

Кроме того, судя по заявлению заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексея Громова, ВСУ получат турецкую самоходную артиллерийскую установку T155 Firtina. Она создана на основе южнокорейской K-9 Thunder, она оснащена 155-мм пушкой с длиной ствола в 52 калибра.

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