Кто-то может подумать, что за этим скрыта сложная причина, но на самом деле она куда проще.

От 707 до 787 Dreamliner — названия всех пассажирских самолетов Boeing объединяет одно: они начинаются (и заканчиваются) цифрой семь. Эта традиция стала частью истории компании еще в 1950-х годах. И хотя некоторые могут предполагать, что дело, возможно, в тригонометрии или количестве пассажиров, которые могут поместиться на борту, настоящая причина куда проще, пишет SlashGear

Именно так стали нумеровать пассажирские реактивные самолеты Boeing после Второй мировой войны.

Почему Boeing называется цифрой 7

С послевоенной эпохи самолеты с винтовыми двигателями получали номера в диапазоне 300–400, турбовинтовые — в 500-х, ракеты и снаряды — в 600-х, а реактивные пассажирские лайнеры — в 700-х. Когда прототип Boeing 367-80 готовился выйти в эксплуатацию как первый представитель "700-й серии", маркетологи компании решили, что "707" звучит мягче и запоминается лучше, чем простое "700".

С этого небольшого изменения 707 стал не только первым успешным пассажирским реактивным самолетом Boeing, но и задал шаблон именования для всех будущих лайнеров серии "7".

Суффиксы после "7X7"

После 707 формула закрепилась: появились 727, 737 и 747. Но помимо внешних цифр, система именования включала и дополнительные коды. С 1956 по 2016 годы Boeing добавлял к базовому номеру уникальные коды заказчиков, чтобы указывать, какая авиакомпания приобрела самолет. Например, у Boeing 747-438 авиакомпании Qantas код "38", уникальный для этого австралийского перевозчика. У Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines стоял код "H4", указывающий на принадлежность к этой компании.

Также существовали обозначения подмоделей. "ER" означало Extended Range (увеличенная дальность), "LR" — Long Range (дальняя версия), "F" — грузовой вариант. К примеру, 747-400M говорил о комбинированном варианте для пассажиров и грузов, а 737-800BCF расшифровывался как Boeing Converted Freighter. Каждое дополнение давало больше информации о назначении самолета, даже если основная последовательность "7X7" оставалась неизменной.

Многие коды заказчиков были упразднены в 2016 году, начиная с 787 Dreamliner. Вместо привязки вариантов к авиакомпаниям Boeing перешел на более простые обозначения: -8, -9, -10.

Что дальше ждет названия Boeing

Нетрудно заметить очевидное: последовательность "7X7" подходит к концу. Boeing уже использовал все номера от 707 до 787, оставив свободным только 797. После этого компании придется решить: начать заново с другого числа или развить привычную схему. В истории уже был пример с проектом сверхзвукового Boeing 2707, так что этот вариант тоже возможен.

Как бы то ни было, цифра "7" стала неотъемлемой частью идентичности Boeing еще с 1950-х годов. Будь то 737, 787 или любой другой самолет между ними — пассажиры знают, что они летят именно на Boeing. С учетом значения и истории этой цифры трудно представить, что компания откажется от такой традиции. Можно быть уверенным: маркетологи Boeing уже думают, как изящно продолжить эту "семерочную" линию.

