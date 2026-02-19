Румыния представила ракету Sahara: что известно о характеристиках и цене

Особенность новинки заключается в использовании искусственного интеллекта для управления полетом ракеты.

В Румынии создали новую ракету Sahara, способную выполнять полет на сверхнизкой высоте в 50 метров.

Об этом говорится в сюжете румынского телеканала Stirile Pro TV. Представила разработку компания из города Клуж. Ракета полностью создана в Румынии – за исключением оптических датчиков и двигателя.

Издание "Милитарный" отмечает, что новая румынская разработка способна развивать скорость до 1000 км/ч. Максимальная дальность ее полета может достигать 1000 километров (в зависимости от версии). Стоит такое оружие от 150 до 350 тысяч евро за единицу.

Видео дня

"Уникальность ракеты заключается в использовании искусственного интеллекта для управления полетом. Специализированное программное обеспечение под названием Nemesis установлено на чипе румынского производства. Система способна каждую секунду анализировать данные GPS и самостоятельно принимать решения в случае обнаружения каких-либо препятствий в работе навигации", – говорится в материале.

Гендиректор компании, разработавшей ракету, Михай Филип говорит, что интеграция искусственного интеллекта позволяет ей обходить препятствия и выполнять задачи даже там, где нет сигнала GPS или его глушат средствами РЭБ.

По информации предприятия, новинка уже прошла определенные испытания за рубежом. Полную демонстрацию возможностей ракеты Sahara на военном полигоне разработчик готов провести в течение шести месяцев.

Другие новинки на рынке вооружений

В Украине разработали комплекс ПВО "Шершень". Новинку уже протестировали с 5 видами ракет. Речь идет о снарядах украинского производства, иностранных и старых советского образца.

Ранее стало известно, что в Европе планируют создать дешевую крылатую ракету. Разрабатывать ее будут Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша и Швеция. Новинка будет иметь дальность в 500 километров. Ориентировочная цена разработки не называется, однако, по данным СМИ, речь идет о пятизначной сумме.

Вас также могут заинтересовать новости: