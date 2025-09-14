Глава МИД страны призывает как можно скорее ввести новые санкции против России.

Румыния осуждает поведение России в связи с нарушением воздушного пространства страны российским беспилотником. Об этом на своей странице в соцсети X написала министр иностранных дел Румынии Оана Цою, которая напомнила, что румынские военно-воздушные силы перехватили российский дрон, который нарушил национальное воздушное пространство страны вблизи Дуная.

Она отметила, что два самолета F-16 с 86-й авиабазы отслеживали его, пока он через 50 минут не покинул воздушное пространство Румынии, не вызвав никакого вреда или жертв. В то же время два союзных немецких Eurofighter также были в воздухе, наблюдая за ситуацией.

По словам министра, население Румынии не было в опасности, но такие действия России являются "неприемлемыми и безрассудными".

"Румыния осуждает поведение России и принимает необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности", - подчеркнула она.

Цою подчеркнула, что они постоянно контактируют со своими партнерами и союзниками из Европейского Союза и НАТО "относительно провокаций России, включая эту последнюю".

"Мы должны эффективно увеличить цену откровенно незаконных и провокационных действий России, быстро приняв 19-й пакет санкций и полный спектр мер в рамках операции НАТО "Восточный страж", - написала она.

Представительница правительства также сообщила, что поднимет вопрос о действиях России на Генеральной Ассамблее ООН, призывая международное сообщество к строгому соблюдению санкций.

Румыния и Польша поднимали истребители в воздух из-за российских дронов - что известно

Как сообщалось, 13 сентября Польша снова поднимала в воздух истребители из-за угрозы вторжения российских дронов. В то же время на севере Румынии была объявлена тревога из-за угрозы падения обломков дронов России.

Издание Antena 3 CNN сообщило, что румынские истребители "перехватили российский беспилотник" над территорией Румынии и "начали его преследовать". Впрочем, в министерстве обороны страны отметили, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами Румынии и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и находился в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

