Сегодня огромные линейные крейсеры советских времен являются демонстрацией того, как приходит в упадок эта отрасль в России.

Большие атомные линейные крейсеры класса "Киров", которые когда-то символизировали мощь советского военного флота, теперь стали олицетворением его постепенного развала. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс для The Telegraph.

Когда-то Советский Союз построил четыре 28-тысячных крейсера, оснащенных ракетным оружием, чтобы конкурировать с боевыми группами НАТО в открытом море. До распада СССР в 1991 году на службу успели поступить три корабля, а четвертый завершили уже в 1998 году для российского флота.

Сегодня на плаву остался только один крейсер - "Петр Великий" с Северного флота. Он является последним из нескольких крупных советских военных кораблей, таких как ржавый авианосец "Адмирал Кузнецов", которые еще поддерживают хоть какую-то способность России проецировать морскую силу за пределы ее побережья.

Видео дня

Второй из крейсеров, "Адмирал Нахимов", с 1999 года находится на ремонте в Северодвинске. Его модернизация, начатая в 2013 году, должна была предусматривать установку ракет "Калибр" и "Оникс", а также новых систем связи. Однако работы постоянно задерживаются. В 2014 году планировалось завершить ремонт до 2020 года, но сроки неоднократно переносились: на 2021, потом на 2022, потом на 2024 год. Теперь объявлена новая дата - 2026 год, хотя уверенности в этом нет.

Проблемы финансирования и старения

Война России против Украины значительно усложнила финансирование подобных проектов. Расходы на конфликт растут, инфляция давит на бюджет, а экономика слабеет. В таких условиях вложение ресурсов в старый 38-летний корабль выглядит как расточительство.

Если попытка восстановить "Адмирал Нахимов" потерпит крах, это может стать точкой отсчета для новой, более скромной эры российского флота.

В 2023 году Россия добавила лишь 6300 тонн к общему тоннажу своих кораблей, завершив год с флотом в 2 152 000 тонн. Но из-за атак украинских беспилотников и ракет было потеряно 11 400 тонн - почти столько же, сколько построили за год.

Российская судостроительная промышленность сталкивается с серьезными трудностями. До 2014 года большинство крупных морских двигателей импортировали из Украины, а теперь таких поставок нет. В результате для России проще ремонтировать старые крейсеры, чем строить новые.

Атомная установка "Адмирала Нахимова" - одно из немногих преимуществ, ведь Россия до сих пор способна их обслуживать и модернизировать.

Как пишет Акс, когда последние большие советские корабли окончательно исчезнут, российский флот станет в основном прибрежным, хотя и с мощным подводным компонентом для сдерживания. Даже если "Адмирал Нахимов" вернется в строй, это лишь ненадолго отсрочит неизбежный упадок.

Российский флот - что интересного

Напомним, в сентябре РФ спустила на воду фрегат проекта 22350 "Адмирал Исаков", который стал одним из крупнейших и мощнейших российских кораблей новой постройки.

Предполагается, что он также сможет запускать противокорабельные ракеты "Циркон".

А ранее, в июне, россияне спустили на воду ракетно-артиллерийский корабль "Ставрополь", который стал последним представителем довольно большой серии.

Вас также могут заинтересовать новости: