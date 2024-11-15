Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" рассматривают в качестве носителя гиперзвуковых ракет "Циркон".

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который проходит ремонт и модернизацию на предприятии "Севмаш", не выйдет на заводские ходовые испытания этой осенью. Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно плану, первый выход модернизированного корабля в море должен был состояться 15 ноября, но он был перенесен на неопределенный срок. Причину переноса официально не называют, впрочем отмечается, что теперь корабль выйдет в море не раньше весны 2025 года.

По одной из версий, выход в море перенесли из-за того, что в ноябре-декабре начинается сезон образования льда в акватории Белого моря, где собственно и должны были проходить испытания.

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Также нельзя исключать, что на фоне полномасштабной войны у российского ОПК есть более приоритетные задачи - в частности, строительство корветов или подводных лодок.

Российские военные эксперты не видят в переносе сроков испытаний большой проблемы.

"Процесс модернизации сам по себе является очень сложным. Поэтому перенос сроков - это нормальное явление", - считает один из них.

"Адмирал Нахимов" - справка УНИАН

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" относится к проекту 1144 "Орлан". Его спустили на воду в 1986 году.

Со времени вступления в строй главного корабля в 1980 году и до сегодняшнего дня корабли проекта 1144 остаются крупнейшими ракетными крейсерами в мире. Сейчас в России осталось только 2 таких корабля.

Для РФ модернизация крейсера "Адмирал Нахимов" - это еще и статусный проект. Ранее россияне заявили, что после модернизации он должен стать "самым мощным кораблем российского флота".

Предполагается, что крейсер получит комплексы противовоздушной обороны "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочное вооружение "Пакет-НК" и "Ответ".

Известно также, что после модернизации корабль будет нести 10 универсальных пусковых модулей для 80 ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон" (последние россияне называют "гиперзвуковыми").

Российский флот - что интересного

Напомним, в сентябре РФ спустила на воду фрегат проекта 22350 "Адмирал Исаков", который стал одним из крупнейших и мощнейших российских кораблей новой постройки.

Предполагается, что он также сможет запускать противокорабельные ракеты "Циркон".

А ранее, в июне, россияне спустили на воду ракетно-артиллерийский корабль "Ставрополь", который стал последним представителем довольно большой серии.

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