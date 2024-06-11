Малый ракетно-артиллерийский корабль (МРК) "Ставрополь" стал 12-м представителем проекта 21631 "Буян-М".

На Зеленодольском заводе имени Горького провели церемонию спуска на воду малого ракетного корабля "Ставрополь". Об этом со ссылкой на пресс-службу Зеленодольского района сообщил "Коммерсантъ".

По словам главнокомандующего российского ВМФ Александра Моисеева, вскоре "Ставрополь" будет включен в состав Балтийского флота и будет решать задачи по защите российских интересов на западных рубежах, а в случае необходимости – и на других территориях Мирового океана.

Заметим, что "Ставрополь" стал последним представителем проекта 21631 "Буян-М": далее российский флот намерен получать МРК проекта 22800 "Каракурт". "Ставрополь" планируют передать ВМФ до конца года.

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МРК "Буян-М" – справка

Корабли проекта 21631 "Буян-М" являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями 3-го ранга малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса "река-море".

Официальное назначение кораблей проекта – охрана и защита экономической зоны РФ во внутренних морских бассейнах. МРК имеют установку вертикального пуска 3С14 на 8 ракет "Оникс" или "Калибр".

Главными недостатками кораблей проекта 21631 называют слабую ПВО, ограниченную автономность и недостаточную мореходность.

Какие еще корабли спустили на воду россияне

Ранее на верфи Зеленодольского завода россияне спустили на воду МРК проекта 22800 "Тайфун" и патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий". Они предназначены для Черноморского флота РФ.

Первый относится к вышеупомянутому проекту "Каракурт". Напомним, один из таких кораблей – МРК "Аскольд" – Украина поразила в прошлом году ракетой SCALP-EG, также известной как Storm Shadow. В результате удара корабль был практически полностью уничтожен.

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