На сегодня Военно-морской флот России получил три фрегата проекта 22350.

В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат проекта 22350 "Адмирал Исаков", который стал одним из крупнейших кораблей РФ новой постройки. Об этом сообщат российские пропагандистские СМИ.

Фрегат "Адмирал Исаков" является четвертым кораблем в серии. Первый из них - "Адмирал Горшков" - приняли в состав российского флота в 2018 году.

Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 составляет 5400 тонн, а их длина равна 135 м. В состав экипажа входит 186-210 человек.

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Фрегаты проекта 22350 - многоцелевые корабли, которые могут решать задачи как в ближней, так и в дальней морской зоне мирового океана. Корабли получили новое вооружение, в частности, крылатые ракеты типа "Калибр" и противокорабельные ракеты типа "Циркон".

Последние сами россияне называют "гиперзвуковыми". Не все согласны с такой оценкой, впрочем главной проблемой ракеты называют не скорость, а ее боевую часть.

Напомним, ранее эксперты проанализировали одну из таких ракет, которыми россияне атаковали Украину. Как оказалось, вес боевой части 3М22 "Циркон" составляет примерно 100-150 кг, чего мало для уничтожения большого корабля, например, авианосца.

Впрочем, в некоторых источниках отмечается, что масса боевой части 3М22 может достигать "300-400 кг". Подтвердить или опровергнуть это пока невозможно.

Отметим также, что кроме фрегатов проекта 22350 носителями ракеты "Циркон" выступают и некоторые другие российские надводные корабли и подводные лодки. В частности, атомные субмарины проекта 885 "Ясень".

Российский флот - последние новости

В августе в состав ВМФ РФ приняли малый ракетный корабль проекта 22800 "Амур", который может выступать носителем крылатых ракет "Калибр".

А ранее, в июне, россияне спустили на воду малый ракетно-артиллерийский корабль "Ставрополь", который стал 12-м представителем проекта 21631 "Буян-М".

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