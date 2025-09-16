Эксперты объяснили, для чего РФ привлекает эти самолеты, если имеет другие средства ПВО.

Россияне адаптируют украинские технологии, методы и тактики, что является уже привычной практикой во время полномасштабного вторжения. Однако на этот раз РФ решила перенять использование спортивно-тренировочных самолетов Як-52 для сбивания беспилотников. Об этом пишет Defense Express.

По словам экспертов, в сети появилось видео, где стрелок со штурмовой винтовкой залезает в кабину.

"Это первые подобные кадры, хотя информация о поиске россиянами бортов для противовоздушной обороны появлялась раньше, а еще в 2024 году говорили о специальной модернизации с РЭБ и радиолокаторами, реализация чего сомнительна", - считают аналитики.

В то же время в издании напомнили, что Украина использовала Як-52 для охоты за разведывательными дронами, такими как "Орланы" и Zala. Однако похожее решение появилось еще до масштабного применения зенитных беспилотников, которые сейчас преимущественно выполняют такие задачи.

"Но для россиян это можно объяснить тем, что скорость и высота украинских дальнобойных БпЛА могут быть достаточно небольшие, чтобы их догнать на спортивно-тренировочном самолете. Это важно, потому что сбивание проводится из личного оружия стрелка в стиле Первой мировой войны. Подобные операции по противовоздушной обороне требуют большой координации, причем как и от экипажа Як-52, так и между военными в целом. Речь идет как и о наличии цифровых систем управления, которые будут обозначать цели, так и об избежании дружественного огня, а последнее в РФ уже происходило даже с гражданскими самолетами", - объяснили эксперты.

Также аналитики отметили, что Россия начала использовать такие средства из-за того, что ее имеющихся средств ПВО недостаточно, особенно если ей размещают возле Москвы, властными объектами и линией фронта.

"Также благодаря небольшой скорости и высоте полета украинские БпЛА труднее заметить и перехватить с ЗРК. Здесь могли бы понадобиться боевые самолеты и вертолеты, однако похоже даже с ними существуют какие-то вопросы, которые заставляют обращаться еще к более простому средству. Сейчас Як-52 скорее всего привлекается на добровольной инициативе, но учитывая украинский опыт допустим, что рано или поздно их адаптируют в состав армейской авиации или вообще ВКС РФ. Также напомним, что такие самолеты эксплуатируются ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) России, поэтому в будущем возможно и их привлечение", - добавили в материале.

Оружие РФ - последние новости

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап оценил темпы производства ударных дронов в России. По его словам, оккупанты активно развивают производство "Шахедов" и "Герберов".

"Если раньше "Герберы" использовались преимущественно как дроны-приманки, то теперь они оснащаются боевыми частями весом от 5 до 10 кг. В 2023 году Россия производила около 300 "Шахедов" в месяц, а в июне 2025 года эта цифра стабильно составляет 2-3 тысяч единиц ежемесячно. В планах российского военно-промышленного комплекса - достичь производства 4 тысяч "Шахедов" в месяц в октябре 2025 года и 6 тысяч до конца года, что эквивалентно 200 дронам в сутки", - пояснил Криволап.

В то же время сообщалось, что российской армии передали новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Такие машины могут выполнять боевые задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях с использованием различного вооружения.

"Наши авиастроительные заводы существенно нарастили производство этих машин и осуществляют ритмичные серийные поставки в войска", - написали в заявлении "Ростеха".

