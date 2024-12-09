"Окно возможностей" может быть крайне коротким.

В Сирии 8 декабря пал диктаторский режим Башара Асада, и теперь в новые руки может перекочевать целый арсенал техники и вооружения, которое когда-то принадлежало правительственным войскам. Как отмечают эксперты Defence Express, в стране есть много интересных образцов вооружения, поэтому уместно поставить вопрос о том, что из этого было бы интересным Украине.

Так, Сирия располагает российскими береговыми противокорабельными комплексами "Бастион" под сверхзвуковую ПКР типа П-800 "Оникс". Кроме Сирии, Россия поставляла "Бастион" на экспорт только во Вьетнам. Как отмечают эксперты, для Украины было бы очень актуально получить эти комплексы для изучения, чтобы нарабатывать новые методы противодействия ракетным атакам РФ.

Кроме того, исходя из данных The Military Balance 2024, Сирия имела также определенное количество ОТРК "Точка-У", "Эльбрус" и иранские ракеты Fateh-110.

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Баллистика от Ирана также могла бы быть интересна ВСУ для изучения, чтобы предупредить возможные угрозы; а сирийские комплексы "Точка" ВСУ теоретически могли бы использовать для дальнейших ракетных ударов по российским объектам, отмечают в Defense Express.

Кроме того, ПВО Сирии насчитывает минимум 20 пусковых установок С-300ПМУ2, до 36 пусковых установок комплексов С-125-2М "Печора-2М", неназванное количество пусковых комплексов С-200, "Бук" и "Бук-М", которые тоже были бы невероятно актуальными для усиления украинской ПВО, отмечают эксперты.

В то же время из артиллерии на начало года Сирия имела в частности РСЗО "Ураган" калибра 220 мм и "Смерч" калибра 300 мм, но боекомплект к ним является дефицитным на мировом рынке.

Что касается авиации, то Сирия на начало года имела 184 военных самолета, в том числе до 30 самолетов МиГ-29, часть из которых была модернизирована с возможностью применять ракеты "воздух-воздух" типа Р-77 и ракеты "воздух-поверхность" типов Х-31П и Х-29, а также управляемые авиабомбы, а также до десяти бомбардировщиков типа Су-24МК. Также Сирия имеет четыре вертолета Ка-28 и пять Ми-14, которые могут быть использованы только как "доноры запчастей".

Однако получение Украиной этого оружия имеет очень туманные перспективы, отмечают аналитики.

"Речь даже не о том, в каком фактическом состоянии эта техника. Здесь со старта возникает вопрос о том, а с кем в Сирии можно сейчас договориться о возможном получении этой техники и вооружения. Ну и также - сколько времени есть на достижение необходимых договоренностей, поскольку ВВС Израиля уже начали методично бить по военным базам на территории Сирии с целью поразить все более-менее весомые запасы вооружения", - говорится в статье.

Падение режима Асада

Наступление повстанческих сил в Сирии началось 27 ноября, а уже 8 декабря командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада. Отмечалось, что Асад покинул Дамаск и отправился в неизвестном направлении. Повстанцы утверждают, что зашли в столицу без сопротивления со стороны армии.

Позже в Кремле официально подтвердили, что после падения диктаторского режима в Сирии Асад получил убежище в РФ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что решение принимал лично российский лидер.

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