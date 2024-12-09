Под владениями брата Башара Асада повстанцы обнаружили внушительные подземные туннели.

После свержения режима Башара Асада в Сирии повстанцы ворвались во дворцы семьи диктатора. Как сообщает BILD, после захвата Дамаска обнаружена внушительная коллекция роскошных автомобилей, принадлежащих свергнутому диктатору.

В его гараже находились такие авто, как Ferrari F50, Audi R8, Mercedes-Benz SLS AMG, Lamborghini Diablo и другие элитные марки. Обнародовано видео, на котором можно увидеть дорогие машины. Речь о десятках, если не сотнях авто.

СМИ отмечают, что находка вызвала широкий резонанс, учитывая, что многие сирийцы страдали от экономических трудностей и нехватки базовых товаров. Обнаружение такой роскоши в собственности бывшего лидера страны стало символом его оторванности от реальных проблем населения.

"В то же время сирийская оппозиция призвала граждан с уважением относиться к государственному имуществу, потому что здания "принадлежат народу, а не террористическому режиму Башара Асада", — пишет BILD.

Кроме того, под дворцом Асада повстанцы нашли секретный туннель, предназначенный, судя по всему, для побега.

"Под владениями брата Башара Асада - Махира - повстанцы обнаружили обширную систему подземных туннелей", - пишет издание.

На видео зафиксированы фундаментальные подземные помещения со стальными дверями, "засовами", которые приводятся в движение нажатием кнопки, и пр.

Поясняется, что 57-летний Махир аль-Асад был командиром президентской гвардии и 4-й дивизии сирийской армии. По данным СМИ, он несет ответственность за то, что против мирных жителей применялось химическое оружие.

Свержение режима Асада в Сирии

Напомним, наступление повстанческих сил в Сирии началось 27 ноября, а уже 30 ноября сирийские военные подтвердили, что повстанцы вошли в Алеппо.

8 декабря командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада. Отмечалось, что Асад покинул Дамаск и отправился в неизвестном направлении. Повстанцы утверждают, что зашли в столицу без сопротивления со стороны армии.

Позже в Кремле официально подтвердили, что после падения диктаторского режима в Сирии Асад получил убежище в РФ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий песков заявил, что решение принимал лично российский лидер.

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