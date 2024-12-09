Решение принял лично Путин: в Кремле подтвердили, что Асад получил убежище в РФ

Песков заявил, что у Путина и сирийского диктатора не запланированы встречи на ближайшее время.

Решение о предоставлении убежища сирийскому диктатору Башару Асаду в РФ принял лично российский президент Владимир Путин. Об этом рассказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Во время ежедневного брифинга он подтвердил, что после падения диктаторского режима в Сирии Асад получил убежище в РФ. Тем не менее он не стал разглашать подробности.

Российские СМИ пишут, что Песков заявил о том, что у Путина и сирийского диктатора не запланированы встречи на ближайшее время. По его словам, Россия готова поддерживать контакты с теми людьми, которые будут у власти в Сирии.

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Кроме того, в российском пропагандистском медиа "ТАСС" поделились другими заявлениями Пескова. В частности, пресс-секретарь президента РФ сказал, что произошедшее в Сирии удивило весь мир.

Песков также заявил журналистам, что российские военные в Сирии принимают "все необходимые меры предосторожности". Он подчеркнул, что Кремль находится в диалоге с Турцией и другими странами по ситуации в Сирии.

Также Песков подтвердил, что Путин все еще не общался с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом после его победы на выборах в 2024 году.

Война в Сирии - последние новости

Ранее бывший офицер британской армии Тим Коллинз заявил, что Сирия стала личной катастрофой для российского диктатора Владимира Путина. По его словам, Россия фактически потеряла стратегический доступ к теплым водам Средиземного моря, поскольку Босфор закрыт для российских военных кораблей из-за войны в Украине.

Кроме того, по данным The New York Times, армия Израиля впервые с 1973 года вошла на территорию Сирии. Это произошло на выходных, ознаменовав существенное изменение политики Израиля.

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