По словам эксперта, это оружие поможет Украине не только остановить Путина, но и уменьшить аппетиты Си Цзиньпина.

Американские СМИ писали о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk с базовой дальностью 1600 км. Тем не менее нам нужны и другие ракеты от Вашингтона, которые позволят эффективно атаковать РФ. Такое мнение высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в своем материале для LIGA.net.

Украине нужен комплекс MRC Typhon

По его словам, Украине было бы важно получить не только ракеты Tomahawk от США, но и наземный ракетный комплекс MRC Typhon. Эксперт отметил, что этот комплекс позволяет вести огонь как многоцелевыми зенитными ракетами SM-6, так и крылатыми ракетами Tomahawk Block V, что делает его универсальной пусковой установкой для уничтожения воздушных, баллистических, надводных и наземных целей.

Бадрак напомнил, что в феврале 2025 года этим комплексом США обеспечивали защиту Филиппин. Армия этой страны станет одним из первых зарубежным получателем этих американских систем, что связано с противостоянием США и Китая в Южно-Китайском море. Он считает, что Украина вместе с партнерами в Европе могла бы арендовать или купить MRC Typhon у Вашингтона.

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"Но там противостояние лишь вероятное, тогда как на территории Украины уже четвертый год продолжается крупнейшая в Европе война, угрожающая партнерам США по НАТО. И это должно было бы стать аргументом, что Украина не менее весомый партнер для защиты, чем Филиппины", - пишет эксперт.

Баллистические ракеты для Украины

Бадрак заверил, что Украине также нужны новейшие баллистические ракеты Precision Strike Missile (PrSM) с базовой дальностью 500 км. Он подчеркнул, что РФ может сбивать такое оружие лишь условно.

"Предыдущую ее версию - ATACMS - в России практически не сбивали", - напомнил эксперт.

Бадрак отметил, что ATACMS и PrSM можно запускать с РСЗО HIMARS, которые есть на вооружении ВСУ с 2022 года. Он заявил, что благодаря этому военным даже не понадобится время на обучение.

"Хотя рассчитывать на такое новое оружие трудно, ведь только в марте 2025 года армия США подписала контракты на поставку 1296 ракет PrSM в период с 2025 по 2029 год. А с 2023 по 2025 год была законтрактована поставка 282 ракет", - поделился эксперт.

По словам Бадрака, 100-200 таких ракет могли бы произвести необходимый эффект на Россию. Тем не менее их необходимо применять вместе с другими средствами поражения, прежде всего крылатыми ракетами.

Ракеты для F-16

Эксперт добавил, что Украине также нужны и крылатые ракеты "воздух-земля" AGM-158 JASSM для истребителей F-16. Он напомнил, что их дальность поражения составляет 360-980 км. Помимо этого эксперт заявил о необходимости ракет "воздух-воздух" AIM-120D с дальностью поражения 180 км.

"Это оружие, которое способно остановить Путина и уменьшить аппетиты Си. Оружие, которое способно изменить мир, построив новую систему международной безопасности. Украина способна реализовать такой план, потому что уже превратилась в одного из ключевых игроков международной арены", - резюмировал Бадрак.

Как ракеты Tomahawk могут помочь Украине

Ранее издание "Радио Свобода" писало, как крылатые ракеты Tomahawk могут помочь Украине в войне против РФ. Журналисты напомнили, что это оружие способно избегать большинства радаров, сохраняя довольно высокую скорость.

В издании подчеркнули, что пока передача ракет Tomahawk Украине от США не подтверждена. Тем не менее их наличие позволило бы нашей стране изменить динамику боевых действий.

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